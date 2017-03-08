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قبطان مصرية تحلق بأضخم طائرة بالعالم بيوم المرأة العالمي

Mercredi 08 Mars 2017
وكالات - ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الأربعاء، اوكلت شركة "طيران الإمارات" قيادة أضخم طائرة فى العالم "إيرباص A 380" للقبطان المصرية نيفين درويش، والضابط اول الإماراتية علياء المهيري

وتعتبر درويش أول امرأة عربية تقود طائرة من هذا الطراز. أما المهيري، فهي أصغر فتاة تقود طائرة A380 على مستوى العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة طيران الإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو للحظة إقلاع الطائرة بقيادة نيفين، محققا نسبة مشاهدات عالية، ومصحوبا بتعليقات إيجابية، خاصة من المنطقة العربية.

وقالت نيفين فى قمرة القيادة "صباح الخير سيداتى ساداتى، معكم نيفين درويش أول طيار عربى من مصر يقود الطائرة الأكبر فى العالم لنقل الركاب إيرباص A380، أشعر بالسعادة كثيرًا للقيام بذلك فى رحلتنا المتجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى فيينا بمساعدة الضابط الأول للطائرة الشابة عليا المهيرى من الإمارات".وتابعت: "شرف عظيم لى أن أكون كابتن A380 ، وأشكر طيران الإمارات على تقديم المساعدة والتدريب والدعم"، مضيفة أنه يجب على الفتيات أن يسعين وراء أحلامهن، ولفتت إلى أن المهنة لا تتطلب أى قوة بدنية كل ما تتطلبه دراسة وتدريب.



Publié le:2017-03-08 18:19:40

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1 de 1 commentaires pour l'article 139562

RESA67  (Kenya)  |Mercredi 08 Mars 2017 à 18h 36m | Par           
Pendant que certains de mes compatriotes applaudissement l'ouverture à Sfax d'un café pour femmes exclusivement! No comment!



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