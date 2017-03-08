قبطان مصرية تحلق بأضخم طائرة بالعالم بيوم المرأة العالمي

Mercredi 08 Mars 2017

وكالات





Publié le:2017-03-08 18:19:40

- ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الأربعاء، اوكلت شركة "طيران الإمارات" قيادة أضخم طائرة فى العالم "إيرباص A 380" للقبطان المصرية نيفين درويش، والضابط اول الإماراتية علياء المهيريوتعتبر درويش أول امرأة عربية تقود طائرة من هذا الطراز. أما المهيري، فهي أصغر فتاة تقود طائرة A380 على مستوى العالم.ونشرت الصفحة الرسمية لشركة طيران الإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو للحظة إقلاع الطائرة بقيادة نيفين، محققا نسبة مشاهدات عالية، ومصحوبا بتعليقات إيجابية، خاصة من المنطقة العربية.وقالت نيفين فى قمرة القيادة "صباح الخير سيداتى ساداتى، معكم نيفين درويش أول طيار عربى من مصر يقود الطائرة الأكبر فى العالم لنقل الركاب إيرباص A380، أشعر بالسعادة كثيرًا للقيام بذلك فى رحلتنا المتجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى فيينا بمساعدة الضابط الأول للطائرة الشابة عليا المهيرى من الإمارات".وتابعت: "شرف عظيم لى أن أكون كابتن A380 ، وأشكر طيران الإمارات على تقديم المساعدة والتدريب والدعم"، مضيفة أنه يجب على الفتيات أن يسعين وراء أحلامهن، ولفتت إلى أن المهنة لا تتطلب أى قوة بدنية كل ما تتطلبه دراسة وتدريب.