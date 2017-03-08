دورةIndian Wells - مالك الجزري يواجه غدا الفرنسي نيكولا ماهوت

Mercredi 08 Mars 2017

بــاب نــات - يواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 53 عالميا غدا الخميس في الدور الاول من الجدول النهائي لدورة "انديان والس" الامريكية للتنس الفرنسي نيكولا ماهوت المصنف 54 عالميا.



وكان الجزيري خسر مباراته الاخيرة امام البريطاني اندي موراي المصنف اول عالميا 4-6 و1-6 ضمن الدور الاول من دورة دبي الاماراتية.

ر/هس









Publié le:2017-03-08 10:30:49

