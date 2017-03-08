بايرن يفوز على أرسنال 5-1 مجددا

Mercredi 08 Mars 2017

بــاب نــات - كرر بايرن ميونيخ فوزه الساحق 5-1 على مضيفه أرسنال ليبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حسم نتيجة المباراتين 10-2 وسط ذهول الجماهير في ملعب الامارات.



وكان أرسنال يتأخر 5-1 من مباراة الذهاب ويجاهد لأن يصبح أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يقلب تأخره بهذا العدد من الأهداف وتقدم في الشوط الأول عبر ثيو والكوت.

لكن روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبايرن من ركلة جزاء وطرد لوران كوسيلني قائد أرسنال لتدين الهيمنة للفريق الألماني أمام منافسه البائس.



وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن الذي يتطلع ليحرز لقب دوري الأبطال مع ثالث فريق بعد ميلانو وريال مدريد "حتى لقطة ركلة الجزاء كانت المباراة صعبة ولعب أرسنال بشكل رائع جدا. " وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم "كانت المباراة مختلفة.

لا تعكس النتيجة ما حدث في أرضية الملعب."





واستفاد آرين روبن من خطأ دفاعي في الدقيقة 68 ليتقدم لبايرن قبل أن يسجل البديل دوجلاس كوستا الثالث لتبدأ جماهير أرسنال الغاضبة في مغادرة الملعب. ولم يرحم بايرن ضعف المنافس ليسجل أرتورو فيدال هدفين ويذيق أرسنال أثقل هزيمة على أرضه منذ 1998 ليودع الفريق الإنجليزي دور الستة عشر في دوري الأبطال للمرة السابعة على التوالي بطريقة مذلة.



وطالبت مجموعة من مشجعي أرسنال قبل اللقاء برحيل المدرب أرسين فينجر بعد 21 عاما في المنصب لكن شعر البعض بالإقناع بأداء الفريق في الشوط الأول في ظل محاولة العودة في النتيجة الكبيرة.

وقال فينجر "أعتقد أننا قدمنا أداء قويا ولعبنا بروح وفخر كما كنا نريد وبعد ذلك انتهت القصة بشكل سيء. واقع أن النتيجة النهائية لا تعكس مستوانا هو أمر محبط جدا. "

وعاد أليكسيس سانشيز إلى التشكيلة الأساسية بعدما جلس كبديل في مواجهة ليفربول بالجولة الماضية من الدوري وعندما تقدم والكوت بهدف في الدقيقة 20 بدا أن أرسنال سيخرج على الأقل برأس مرفوعة.

وأهدر أوليفييه جيرو - الذي دخل التشكيلة الأساسية بعد إصابة داني ويلبيك خلال الإحماء قبل اللقاء - فرصة خطيرة حتى يجعل النتيجة 2-صفر في بداية الشوط الثاني.

وسارت الأمور بعدها بشكل كارثي لأرسنال وتحولت المباراة إلى كابوس جديد لفينجر الذي بات مستقبله مهددا مرة أخرى.

وتعادل بايرن عن طريق ليفاندوفسكي بعدما تعرض لخطأ في منطقة الجزاء من كوسيلني في الدقيقة 55.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لكوسيلني لينهار أرسنال سريعا تماما كما حدث في مباراة الذهاب عندما خرج اللاعب ذاته مصابا.

ونفذ ليفاندوفسكي ركلة الجزاء بنجاح واستغل روبن خطأ دفاعيا ليضيف الهدف الثاني قبل أن يهز البديل دوجلاس كوستا الشباك في الدقيقة 78.

وإذا كانت هذه مباراة ملاكمة لتم إنهائها لعدم التكافؤ لكن لم يتمكن أرسنال من الهروب من مصيره وسجل فيدال هدفين إضافيين من مدى قريب وسط هيمنة تامة من بطل ألمانيا.

وأخفق بايرن في معادلة رقمه القياسي بتسجيل فارق 11 هدفا في مباراتي الذهاب والإياب كما فعل أمام سبورتنج لشبونة في 2009 عندما فاز بنتيجة 12-1 في مجموع المباراتين.

ر/ زهو



Publié le:2017-03-08 00:39:03

