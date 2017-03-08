راموس ينقذ ريال مجددا ويقوده لتكرار الفوز على نابولي

Mercredi 08 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 00:15:58

- سجل سيرجيوس راموس هدفا بضربة رأس وساهم في هدف آخر بنفس الطريقة في بداية الشوط الثاني ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 3-1 خارج أرضه على نابولي ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم امس الثلاثاء.وبدا نابولي الايطالي قادرا على تعويض تأخره 3-1 ذهابا في مدريد بعدما فرض هيمنته في الشوط الأول وتقدم عبر دريس ميرتنز في الدقيقة 24. لكن آمال نابولي في التأهل لدور الثمانية لأول مرة تحطمت بعدما كرر المدافع راموس هوايته في إنقاذ فريقه بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 51.وكرر راموس الأمر بعد ست دقائق لكن تسديدته اصطدمت برأس ميرتنز لتتجه الكرة للشباك. وقال زين الدين زيدان مدرب ريال "نحن سعداء بوجود سيرجيو معنا. كل فترة وأخرى يأتي بهدف بضربة رأس. " وتابع لاعب ريال مدريد السابق "لم نبدأ بشكل جيد في الشوط الأول. قدمنا عملا كبيرا في الشوط الثاني." وأضاف البديل ألفارو موراتا هدفا ثالثا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتفوق ريال 6-2 في مجموع المباراتين ويبلغ دور الثمانية للمرة السابعة على التوالي.وقال ماوريتسيو ساري مدرب نابولي "لعبنا بشكل رائع في أول 45 دقيقة لكن سلبت مننا الطاقة بعد هدفين مبكرين في الشوط الثاني." وأضاف "بسبب ذلك لم نتمكن من اللعب بنفس القوة بالشوط الثاني. " وحظي نابولي بدعم كبير من المشجعين وبدأ المباراة بإيقاع سريع وهدد مرمى ريال بعدة تسديدات في أول عشر دقائق.ونجح نابولي أكثر من مرة في اختراق دفاع ريال بفضل التمريرات الذكية والسريعة والمعدل الضخم من الركض.وأسفرت واحدة من الهجمات عن هدف التقدم بعدما مرر ماريك هامشيك الكرة إلى ميرتنز في وقت مثالي قبل أن يسدد اللاعب البلجيكي بقوة بعيدا عن متناول الحارس كيلور نافاس.ولم يظهر ريال - الذي أشرك نفس التشكيلة الأساسية عندما أحرز لقب دوري الأبطال الموسم الماضي بركلات الترجيح على حساب أتليتيكو مدريد - بشكل جيد لكنه اقترب بشدة من إدراك التعادل.وأرسل كريم بنزيمة الكرة إلى كريستيانو رونالدو بين اثنين من مدافعي نابولي واجتاز الحارس بيبي رينا قبل أن يسدد اللاعب البرتغالي في القائم.ورد القائم أيضا تسديدة من ميرتنز بعد تمريرة من زميله آلان قبل نهاية الشوط الأول. وفشل نابولي في بدء الشوط الثاني بنفس القوة ودفع الثمن غاليا عندما مرر هامشيك الكرة بشكل خاطئ إلى الخلف. وانتهت هذه الهجمة بركلة ركنية نفذها توني كروس وقابلها راموس برأسه في المرمى بعد الارتقاء عاليا ليصمت آلاف المشجعين في الدقيقة 51.وبعد ست دقائق أخرى سجل راموس من ركلة ركنية أخرى رغم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم احتسب الهدف باسم ميرتنز في مرماه.وفقد نابولي حماسه بعدما انتهت آماله في التعويض وتابع موراتا تسديدة من رونالدو وأضاف الهدف الثالث للفريق الإسباني.ر/ زهو