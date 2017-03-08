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ثلاث رصاصات غادرة تنهِي حياة برلماني مغربي

Mercredi 08 Mars 2017
وكالات - في تطور وعملية خطيرة هي الأولى من نوعها في المملكة المغربية، اعلن اليوم عن مقتل عبد اللطيف مرداس النائب في البرلمان المغربي عن حزب الاتحاد الدستوري باطلاق نار من قبل مجهول امام منزله بالدار البيضاء.

وفي اخر التفاصيل حول خبر مقتل النائب عبد اللطيف مرداس، فان احد المجهولين قام باطلاق النار على النائب المغدور من بندقية خاصة بالصيد اثناء تواجده داخل سيارته الخاصة بينما كانت متوقفة امام منزلة الواقع في مدينة الدار البيضاء.


وأكدت مواقع اخبارية ووسائل اعلام مغربية، ان البرلماني المغربي لقي مصرعه امام منزله الواقع في الدار البيضاء بحي عين الشق.


وكان النائب البرلماني قد انتخب ممثلاً عن دائرة سطات ابن احمد باخر انتخابات برلمانية في البلاد.

كما ونقل موقع اخباري مغربي تأكيداً لخبر وفاة النائب على لسان احد قادة حزب الاتحاد الدستوري الذي ينتمي له النائب القتيل،

وقال المصدر القيادي بالحزب الدستوري ان الحادثة الأليمة اعقبها وصول قوات ودوريات امنية وشرطية الى مكان الجريمة لفتح التحقيق فيها وتحديد هوية الجناة لتقديمهم الى العدالة.

كما واكد المصدر الحزبي، انه تم نقل جثة المغدور الى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي.

واضاف في النهاية المصدر ان المغاربة واهل ومحبي النائب عبد اللطيف مرداس والحزب الدستوري ينتظرون بفارغ الصبر فتح باب التحقيقات في مقتل النائب البرلماني الممثل لهم لمعرفة الجناة لتقديمهم لمحاكمات عادلة.

Publié le:2017-03-08 09:00:05

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