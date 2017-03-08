أنجيلا بنت ميركل وفاطمة بنت الكراي ..

عندما سئل السيناريست والصحفي المعروف بمجلة دير شبيغل "ديرك كوربيوفايت" عن السبب الذي دفعه الى كتابة سيناريو لفيلم سينمائي يروي قصة حياة ميركل ، قال "إنها المرأة السياسية الأكثر إثارة للاهتمام في حقبتنا هذه" ، تلك هي المستشارة التي اتفق العديد من الاكاديميين على ان فعلها السياسي اقوى من خطاباتها ، مشبهين سلوكها بالنحلة التي تعمل اكثر مما تطن . لم تكن مسيرة ميركل عادية ولا هي اقتحمت المستشارية مجاملة او رغبة من العقل السياسي الالماني في تصعيد امرأة الى الحكم من باب المجاملات وتماهيا مع طفرة التانيث التي تجتاح المجتمع الغربي ، على عكس ذلك تماما تمكنت ميركل من ازاحة كبار رجال السياسة في تاريخ المانيا ، حين افتكت زعامة حزبها من ابو الوحدة الالمانية كول الذي مكن حزبه من قيادة المانيا لــ16 سنة محطما الرقم القياسي الذي كان بحوزة ادناور "14سنة" ، كما ازاحت رجل الدولة القوي شرودر واجبرته على الاعتزال وهو الذي فاز في انتخابات 1998 لتعلن وسائل الاعلام حينها عن امكانية هيمنته وحزبه على المشهد السياسي اكثر مما هيمن عليه كول الذي احتكر الحكم لأكثر من عقد ونصف، نجحت ميركل في افتكاك الحكم ثم نجحت اكثر في إدارته ، استطاعت ان تفرض نسقا تصاعديا في شعبيتها بلغ ذروته سنة 2013 حين اكتسح حزبها الانتخابات وفازت بولاياتها الثالثة ، ورغم ان شعبيتها شهدت هزات طفيفة سرعان ما كانت تتجاوزها لتعود الى نسقها العادي ،الا ان الانتكاسة الكبرى التي منيت بها السيدة الالمانية الاقوى لم تكن نتيجة لأخطاء سياسية او ردود أفعال شعبية على تعثر الاقتصاد وانما نتيجة لسياسة الابواب المفتوحة التي اعتمدتها تجاه اللاجئين السوريين ، وباعتمادها تلك المنهجية تجاه الهجرة لم تكن ميركل تقفز الى المجهول بل كانت على وعي كامل بما تفعل، وهي التي تلقت اكثر من مرة تحذيرات شديدة من اقرب مستشاريها تؤكد ان ثمن الابواب المفتوحة سيكون على حساب شعبية المستشارة وحزبها ، لكنها اصرت على موقفها وواصلت في استقبال قوافل اللاجئين .
بعد ان فرضت نفسها في المشهد الداخلي ، تسلمت ميركل قيادة المجلس الاوروبي كما تراست مجموعة الثماني ، ما اهلها لحيازة العديد من الالقاب ،حيث تمكنت سنة 2015 من الفوز لأول مرة منذ 29 سنة وبشكل منفرد بالمركز الاول في تصنيف مجل التايم الامريكية إذْ لم تنفرد اي سيدة بهذا المركز منذ ما يناهز 3 عقود ، اي منذ فازت به رئيسة الفيليبين كورازون أكينو سنة 1986 ، المستشارة الأولى في تاريخ المانيا اعلنت ايضا ترشحها لانتخابات اكتوبر 2017 في محاولة لتحطيم رقم ادناور المسشتار الاول لألمانيا بعد الحرب ، ومعادلة رقم كول مهندس الوحدة الالمانية .
لا ترغب ميركل في السمر السياسي خلال عطلها ، وعادة ما تركز في حديثها مع والدتها هيرليند كاسنر "89سنة" على اخبار الاقارب والمعارف والاصدقاء لتطلع على ما فاتها نتيجة انشغالها الكلي بالسياسة..تعتبر اقل السياسيات الالمانيات اهتماما بالملابس وقد جاءت متأخرة عن المستشارين الرجال في تصنيف المجلات المختصة ، سبقها الكثير من رجال السياسة الالمانية رغم انها سيدة ويفترض ان تكون الاكثر اهماما بأناقتها ..حين سئلت في الولايات المتحدة الامريكية عن متى تصطحب زوجها معها "يواخيم زاور 67 سنة" ومتى تبقيه اجابت "زوجي من يقرر ذلك" ..ميركل هي اول شخصية سياسية من المانيا الشرقية تصل الى منصب المستشارية ..تحصلت سنة 1986 على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيمياوي واشتغلت بالعلم والابحاث قبل ان تتفرغ للسياسة ..خلال سؤالها عن موقفها من زواج المثليين قالت " بالنسبة لي الزواج يتم بين رجل وامرأة يعيشان معا" ..للعام السادس على التوالي تحتل ميركل المكرز الاول للمراة الاكثر نفوذا في العالم وذلك في تصنيف مجلة فوربس الامريكية ..اول مواجهة جدية لميركل كانت مع والدها القسيس البروتستانتي والميال للافكار الاشتراكية والمناصر للحزب الاشتراكي ، حين اختارت الانضمام الى الاتحاد الديمقراطي المسيحي ونجحت حينها في اقناعه بتوجهها المغاير لتكوينه وتوجهاته.. قال عنها الاب الروحي واستاذها كول انها طعنته في الظهر حين سحبت منه قيادة الحزب ووصفها بالشيطان في الماء المقدس ، فأكدت في ردها أنها السياسة وطبيعة المراحل وحتمية التجديد ..تعيش المستشارة في الطابق الرابع من احد البنايات ويسكن تحتها حراسها ..من الطرائف انها وخلال السنوات الاخيرة لم تخلو الكتب التي تناولت النساء الرائدات من اسمها وذلك تقريبا في اغلب الكتب الذائعة عبر العالم ، كما لم يرد اسمها في اي من الكتب التي تناولت النساء الجميلات عبر العالم ..لقد خلقت للسياسة ولم تخلق للصالونات .
*لماذا الحديث عن ميركل ؟!
نعم لماذا كل هذا الحديث عن ميركل في حين الاولى ان نسلط الضوء عن مبدعات تونسيات ونسعى الى المساعدة في تأهيل العدد الاكبر من نساء بلادنا ليرتقين الى مرتبة ميركل وغيرها من رائدات السياسة والحكم ، كنا نرغب في ذلك ونسعى اليه وشرعنا فيه وفي كل ما يمت لنهضة تونس ويحسن شروط مستقبل اجيالها ، لكنهم لم يتركونا نفعل !!! نغصوا علينا ثورتنا وشغبونا في فرحتنا فكان لابد من الرد عليهم ، نكتب عن ميركل لان السيدة فاطمة الكراي اخبرت الشعب التونسي واخبرتنا نحن ابناء الجالية التونسية في المانيا ان ميركل لا تفقه في السياسة ، ما يعني انها هيمنت على السلطة في المانيا نتيجة صدفة او ربما غفلة ولعلها الجماهير الالمانية التي لم ترتقي الى مستوى الاختيار ، لعل الكراي تريد القول ان الشعبوية والغوغائية هي التي رفعت ميركل الى مستوى ادناور وبرنت وشميت وغيرهم من عباقرة السياسة الالمانية ، لعل الكراي مثلها مثل بوغلاب والعلاني والعماري والمحللين الذين يجرعون الجهل المعتق للمشاهدين ، لعلها احتسبت الشعب لا يعلم من العالم الخارجي غير الايفون والافيون وهوليود وبعض اروقة مهرجان كان ، الم تعلم فاطمة ان جل الجالية التونسية في المانيا شربت الى حد التخمة مواقف ميركل الاقتصادية والسياسية وفككت مواقفها من القضايا الداخلية والخارجية ، الم تعلم اننا نتابع منذ سنوات سلوكها تجاه التامين وتجاه المؤسسات المتعثرة ورؤيتها لسوق العمل والتغطية الاجتماعية ، الم تعلم الكراي اننا نعرف تفاصيل الخلاف بين ميركل وحلفائها وعمقه واين يمكن ان يصل ، ألا تعلم الكراي اننا على اطلاع بطبيعة الإنتقادات التي وجهها يوهانيس كاهرس للمستشارة ولماذا ومن المستفيد من ذلك ، الا تعلم الكراي اننا نعلم الاسباب التي دعت هوست زيهفور الى تهديد المستشارة والتلويح بامكانية الالتحاق بالمعارضة ، ألا تعلم الكراي ان ابناء الجالية في المانيا يعلمون بان ميركل قدمت قبل سنة ارقاما ليست بالبعيدة عن رقم 24 مليار يورو الفائض الذي حققته الخزينة سنة 2016 ..
* هل يزعجنا ما قالته الكراي عن ميركل ؟
ابدا لا يزعجنا ذلك ، فللمستشارة شعبها الذي يثق فيها وان أخطات يحاسبها ، وكان يمكن ان نقول كلمة ضمن الزخم ونمر ، لكننا "كبشنا" لان فاطمة ورجاء وميا والفة وحمزة وبن سفيان ولعماري والخبيرة بدرة قعلول وقعلول نفسه ..لان كل هؤلاء واكثر منهم استمرأوا الشعب واستعذبوا الكذب الفاقع الواطي المغموس بالروائح الكريهة ، لان العينة التي استعملوها ضد المستشارة هي التي عذبونا بها طوال سنوات الثورة ، لان العقلية التي ادعت ان اعظم سياسية في تاريخ المانيا لا تعرف السياسة هي التي اقنعت قطاعات واسعة من التونسيين ان وزير الخارجية لا يجب ان ينام في الشيراتون وان النوم هناك اكثر من جريمة القتل تحت التعذيب ، هم ايضا سووقوا الى ان اكبر جريمة في تاريخ تونس ليست تصفية اليوسفيين ولا قتل وسجن وتهجير اكثر من 50 الف تونسي ، بل هي جريمة الرئيس الذي اطعم ضيوفه التريليا والمرجان ، في الوقت الذي كان عليه ان يطعمهم المحمصة ويرسلهم الى الكوري ليقضوا ليلتهم ثم يعيدهم الى دولهم في الكار الصفراء ، هؤلاء هم الذين استعذبوا دعوة احدهم الى قتل 20 الف تونسي ، وظلوا لأكثر من 6 سنوات يتحدثون عن استشهاد الصادق شورو بآيات قرآنية أوّلوها والفوا حولها قصة عجيبة غريبة الاطوار ..لقد كانت كذبتهم عن المستشارة ومضة عابرة في مجلدات الكذب التي الفت في حق الثورة وانصارها ..
اذا كان سبب فشل ميركل في عرفكم انها حكمت المانية طوال 12 سنة ووفرت في سنة واحدة لخزينة بلادها 24 مليار يورو ، فشكرا لكم لقد عرفنا سبب التسويق لنجاحات بشاركم !
Publié le:2017-03-08 07:04:54
Par:SOS12 (Tunisia )
Sur:أنجيلا بنت ميركل وفاطمة بنت الكراي ..