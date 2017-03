Lapidation du crocodile du Zoo de Tunis : l’ambassadeur de France «rugit» et le gouvernement «fait l’autruche»

Mercredi 08 Mars 2017





Publi le:2017-03-08 07:02:42

La lapidation dun crocodile par un groupe de jeunes, la semaine dernire Tunis, a suscit de la peine, du dsarroi et de la rvolte chez les Tunisiens et les Tunisiennes. Les images de la lapidation sont dures voir, les gestes sont criminels et mritent que la justice sen empare illico presto pour punir les malfaiteurs responsables et pour donner lexemple. Ces images ont fait le tour du monde en moins dune heure! Une simple recherche sur Google montre que la nouvelle de la lapidation a gnr plus de 40 000 rsultats en moins de 6 secondes (nouvelles, publications, analyses, twitter, Facebook, tablodes, etc.). Cest incroyable que la Tunisie daujourdhui se retrouve encore faire la une des nouvelles internationales, par de tels gestes dplorables et rprhensibles; mais pas par ses exploits dmocratiques et conomiques.Cest incroyable aussi que le gouvernement actuel laisse faire et ne se remue aucunement pour honorer ses responsabilits et agir pour contrer la maltraitance des animaux en Tunisie. La Tunisie est aujourdhui pointe du doigt, par plusieurs ONG internationales, pour son commerce mercantile et abject despces rares de tortues et de camlons (Oum el bouya). Des statistiques venant des douanes de Marseille et de Genova portent croire que les douaniers recensent plus de 1500 tortues vivantes exportes par la Tunisie annuellement et illgalement vers lEurope. ( http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/saving-tortoises-from-illegal-wildlife-trade/ ).Un commerce juteux, mafieux et un trafic honteux pour limage dun pays qui instaure pniblement une transition dmocratique, cense tre plus sensible la prservation de la faune, de la flore, et toutes les espces menaces par la disparition. Sur les routes et autoroutes de la Tunisie, ce commerce illgal est florissant et se fait en plein jour, au su et au vu du Ministre de lEnvironnement, de la police en charge de faire respecter la loi. Pourtant, les lois tunisiennes interdisent ce type de commerce exterminatoire et de telles maltraitances des animaux.Lopinion internationale et les touristes en visite en Tunisie sont simplement sidrs de voir cette maltraitance infme des animaux, et qui sajoute aux perceptions dj ngatives et associant la Tunisie un terreau fertile pour la production de djihadistes et terroristes notoires vus et condamns de par le monde (Berlin, Nice, Bardo, Sousse, etc.).Face cette ralit, sajoute une similaire aussi alarmante, et autrement plus politique.Les observateurs de lactualit ont remarqu que lambassadeur de France, encore une fois le mme, srige en prdateur dvnements mdiatiques, pour semparer du sujet et pour pester, rugir, gronder, avec le cirque communicationnel qui est le sien. Le tout dans le cadre dune ligne de comm tudie et valorisant son image mdiatique personnelle, celle de lhgmonie de son pays et autres intrts dagences daide internationale avides de prendre part dans la gestion actuelle de la Tunisie post-2011.Au terme dune visite surprise, bien encadre par les mdias et les gardes du corps, cet ambassadeur sest rendu au Zoo du Belvdre , questionne les employs, pose avec certains animaux mal au point, et dcrte ex nihilo laide immdiate de la France, pour protger les animaux de la Tunisie et redorer le blason dun Zoo incroyablement dlabr et il faut le dire, atroce pour les animaux quil abrite.Aux dernires nouvelles, ce mme ambassadeur, qui fait les titres des journaux depuis un moment, a mme eu linitiative, et de son propre chef, de faire un reportage tlvisuel sur le sujet, encore et encore pour ses intrts mdiatiques, sa visibilit narcissique et autres desseins nbuleux pour les Tunisiens.Paradoxale est la situation, mais pas peu prs! Un ambassadeur dun pays tranger ayant t le colonisateur de la Tunisie, prend les devants dune action publique qui tance les malfaiteurs, mais aussi, et surtout le gouvernement tunisien Celui-ci est rest timor, inerte, mais aussi inepte sur les rseaux sociaux et dans les mdias internationaux ayant trait de la lapidation du crocodile de Tunis.Faisant lautruche, le gouvernement tunisien et son Ministre responsable de lEnvironnement nont pas bronch, mme pas demand une srieuse poursuite et un geste public rcriminatoire lencore des malfaiteurs. Rien voir circuler svp! Ils se rsignant dans lindiffrence et dans lirresponsabilit face leur leadership en matire de protection de lenvironnement et ladoption des mesures qui simposent dans le contexte. Le Maire de Tunis sest inscrit aussi dans la mme ligne, indigne et innocente. On ne le sait pas, mais probablement, son excellence lambassadeur de France a bnfici des conseils clairs de Brigitte Bardot remonte dans le contexte.Humiliante est la scne, un ambassadeur tranger srige son aise en dcideur autonome sur le sol tunisien; face un gouvernement qui laisse faire, sans sourciller, ni mme faire semblant de ragir pour calmer une opinion publique due et dont une large partie exaspre narrive plus blairer les intrusions maladroites, grossires, humiliantes et rptes dans les champs de comptences tunisiennes, de ce mme ambassadeur.On est port croire que le gouvernement actuel baisse les bras, narrive plus prendre la mesure des enjeux lis lexercice de son autorit nationale et son devoir dtre proactif, rassurant et digne de la confiance des Tunisiennes et Tunisiens.Les citoyens tunisiens sont franchement humilis par larrogance et lincroyable effronterie de son excellence Olivier Poivre dArvor, ambassadeur de France en Tunisie.On peut limaginer (mais pas le tolrer), la nature naime pas le vide, et cet ambassadeur la compris amplement : il sincruste comme la teigne, profondment et partout o le gouvernement tunisien se dsengage de ses responsabilits, sinscrit dans lvitement impos, toujours par les intrts privs versus les intrts publics de la Tunisie dmocratique.