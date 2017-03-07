الدورة 17 لمهرجان ''سينما السلام'' من 8 إلى 12 مارس 2017

Mardi 07 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 22:09:01

- ينظم نادي سينما تونس، تحت إشراف الجامعة التونسية لنوادي السينما، من 8 إلى 12 مارس الحالي الدورة 17 لمهرجان "سينما السلام" بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.ويتضمن برنامج هذه الدورة 8 عروض متبوعة بحصص نقاش لأفلام تمثل 11 بلدا، إلى جانب مائدتين مستديرتين، بمشاركة عدد من السينمائيين منهم الناقد إقبال زليلة وكل من المخرج منير بوعزيز وفتحي الدغري.وسيكون الافتتاح بعد ظهر غد الأربعاء 8 مارس بعرض الفيلم الإيطالي "سبيرا ميرابيليس" سيناريو وإخراج كل من "ماسيمو دانولفي" و"مارتينا بارنتي"، على أن تختتم التظاهرة يوم الأحد 12 مارس بعرض فني للمجموعة الموسيقية التونسية "بردون ماي فرانش" وذلك انطلاقا من الخامسة بعد الظهر.وسيكون رواد قاعة الفن الرابع على موعد يوم الخميس (س16) مع فيلم "المدينة" للمخرج الفلسطيني عمر الشرقاوي وفيلم "او بوي" للمخرج الألماني جون تولي جرستر (س19).وتقام يوم الجمعة 10 مارس ورشة تحليل سينمائي، فضلا عن عرض شريطين الأول من النمسا بعنوان "جنة : حب" لأولريش سايدل (س16) والثاني من المغرب بعنوان "مسافة ميل" بحضور مخرجه سعيد خلف.وتختتم سلسلة عروض الأفلام يوم السبت بعرض الفيلم اللبناني "مخدومين" بحضور مخرجه فادي أبي سمرا (س16) وفيلم "ريو كورغو" من سويسرا للمخرجين سرجيو داكوستا ومايا كوسا (س19).وسيكون العرضان مسبوقين بمائدة مستديرة (س11) بحضور عدد من النقاد السينمائيين.ث/ريم