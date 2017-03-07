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Sport

النادي البنزرتي يقترح ملاعب المنزه او زويتن او باردو لاحتضان مباراة الترجي الجرجيسي

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - قررت الهيئة المديرة للنادي لبنزرتي يوم الثلاثاء توجيه طلب كتابي الى والي تونس عن طريق والي بنزرت من اجل تمكينها من اجراء المباراة امام الترجي الجرجيسي لحساب الجولة الثانية من مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الجمعة 10 مارس الجاري في احد ملاعب العاصمة (المنزه او الشاذلي زويتن او الهادي النيفر بباردو).

وكانت جلسة عمل قد انعقدت ظهر يوم الثلاثاء بمقر ولاية بنزرت بحضور مختلف الاطراف الجهوية والمحلية ذات العلاقة باجراء هذه المباراة واقرت باستحالة اقامتها على ملعب احمد البصيري وبالتالي تم الاتفاق على توجيه مراسلة الى ولاية تونس للنظر في امكانية استغلال احد الملاعب سالفة الذكر.
يذكر ان ملعب 15 اكتوبر ببنزرت تم اغلاقه قبل اسابيع بسبب اشغال الصيانة والتهيئة التي يشهدها بعد تدهور حالة المعشب في الفترة الاخيرة.
ر/مر/حسني/امين



Publié le:2017-03-07 19:02:41

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