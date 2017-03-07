النادي البنزرتي يقترح ملاعب المنزه او زويتن او باردو لاحتضان مباراة الترجي الجرجيسي

وكانت جلسة عمل قد انعقدت ظهر يوم الثلاثاء بمقر ولاية بنزرت بحضور مختلف الاطراف الجهوية والمحلية ذات العلاقة باجراء هذه المباراة واقرت باستحالة اقامتها على ملعب احمد البصيري وبالتالي تم الاتفاق على توجيه مراسلة الى ولاية تونس للنظر في امكانية استغلال احد الملاعب سالفة الذكر.
يذكر ان ملعب 15 اكتوبر ببنزرت تم اغلاقه قبل اسابيع بسبب اشغال الصيانة والتهيئة التي يشهدها بعد تدهور حالة المعشب في الفترة الاخيرة.
ر/مر/حسني/امين
Publié le:2017-03-07 19:02:41
Par:uniret (Tunisia )
Sur: اثر حادثة التمساح, السفير الفرنسي بتونس يصوّر ريبورتاج لتليمع صورة تونس في الخارج