Mardi 07 Mars 2017

بــاب نــات









Publié le:2017-03-07 18:07:00

- تواصل نقابة القنوات التلفزية الخاصة مشاوراتها للتوصل الى حلول عملية اثر ظهور شبهات الفساد لبعض شركات سبر الاّراء وخاصة التصريحات الاعلامية التي تخص احدى الشركات.واثر التصريحات الاخيرة حول غياب الحيادية لشركة سبر آراء و شكوك الفساد التي تحوم حولها تواصل الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات التلفزية الخاصة تشاوراتها و عقد اجتماع الخميس 9 مارس على الساعة الرابعة مساء في مقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة بحضور ممثلين عن الإذاعات الخاصة و شركات الاشهارتندرج هذه الخطوة في إطار البحث عن امكانية وضع خطة عمل منهجية جدية و مسؤولة تتفق عليها كل الأطراف و ستفتح هذه المبادرة الإمكانية لمنافسة عادلة بين التلفزات الخاصة تعتمد على نتائج خاضعة للرقابة كما ستفتح هذه المبادرة باب المنافسة امام كل شركات سبر الاّراء