Radio Babnet Tunisie  On Air: Sofia Sadek - Sirt El 7ob  
Médias

شبهات الفساد لبعض شركات سبر الاّراء‎

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - تواصل نقابة القنوات التلفزية الخاصة مشاوراتها للتوصل الى حلول عملية اثر ظهور شبهات الفساد لبعض شركات سبر الاّراء وخاصة التصريحات الاعلامية التي تخص احدى الشركات.


واثر التصريحات الاخيرة حول غياب الحيادية لشركة سبر آراء و شكوك الفساد التي تحوم حولها تواصل الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات التلفزية الخاصة تشاوراتها و عقد اجتماع الخميس 9 مارس على الساعة الرابعة مساء في مقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة بحضور ممثلين عن الإذاعات الخاصة و شركات الاشهار

تندرج هذه الخطوة في إطار البحث عن امكانية وضع خطة عمل منهجية جدية و مسؤولة تتفق عليها كل الأطراف و ستفتح هذه المبادرة الإمكانية لمنافسة عادلة بين التلفزات الخاصة تعتمد على نتائج خاضعة للرقابة كما ستفتح هذه المبادرة باب المنافسة امام كل شركات سبر الاّراء



Publié le:2017-03-07 18:07:00

festival-37976d65d268fec0a8aaa3dff64c62f3-2017-03-07 18:07:00
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139493



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13366,2

  • (03/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42829 DT        1$ =2,31046 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/03)   834,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139493 2667|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires