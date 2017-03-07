شبهات الفساد لبعض شركات سبر الاّراء‎

واثر التصريحات الاخيرة حول غياب الحيادية لشركة سبر آراء و شكوك الفساد التي تحوم حولها تواصل الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات التلفزية الخاصة تشاوراتها و عقد اجتماع الخميس 9 مارس على الساعة الرابعة مساء في مقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة بحضور ممثلين عن الإذاعات الخاصة و شركات الاشهار
تندرج هذه الخطوة في إطار البحث عن امكانية وضع خطة عمل منهجية جدية و مسؤولة تتفق عليها كل الأطراف و ستفتح هذه المبادرة الإمكانية لمنافسة عادلة بين التلفزات الخاصة تعتمد على نتائج خاضعة للرقابة كما ستفتح هذه المبادرة باب المنافسة امام كل شركات سبر الاّراء
Publié le:2017-03-07 18:07:00
Par:kamelwww (France )
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