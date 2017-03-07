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الشرطة الماليزية: أحبطنا هجوما إرهابيا ضد الملك سلمان!

Mardi 07 Mars 2017
وكالات - كشفت شرطة ماليزيا عن إحباط مخطط إرهابي كان موجها ضد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته إلى كوالالمبور.

وقال رئيس الشرطة الماليزية خالد أبو بكر، الثلاثاء 7 مارس، إن المخطط الإرهابي كان وراءه 7 أشخاص ألقت السلطات القبض عليهم في فبراير الماضي، بينهم 4 يمنيين.

وأضاف رئيس الشرطة الماليزية للصحفيين أن المعتقلين السبعة المشتبه بأنهم على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، خططوا لتنفيذ هجوم على الملك السعودي خلال تواجده في كوالالمبور.

وتابع قائلا: "نجحنا في إلقاء القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من ارتكاب أي جريمة".


وأوضح أبو بكر أن اليمنيين الأربعة الذين كانوا بين المعتقلين السبعة، خططوا لاستهداف أعضاء من العائلة السعودية الحاكمة أثناء زيارتهم إلى البلاد، كما أنهم كانوا أعضاء في جماعية إجرامية معنية بتزوير جوازات السفر والاتجار بالمخدرات.

وقالت مصادر في الشرطة الماليزية أن اليمنيين الأربعة مقيمون في ماليزيا منذ 5 سنوات، وكانوا يعملون ضمن مجموعة إجرامية على تزوير جوازات سفر. وحسب المصادر، تلقت السلطات الماليزية معلومات استخباراتية حول اليمنيين ونواياهم قبل من وصول الملك السعودي إلى البلاد بأيام.

وفي بيان سابق، أعلنت الشرطة الماليزية أن اثنين من المعتقلين السبعة، هما ماليزي وإندونيسي، خططا لتنفيذ هجوم كبير باستخدام سيارة أو شاحنة مفخخة، قبل أن يتوجها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش".

يذكر أن العاهل السعودي قام بأول زيارة رسمية له إلى ماليزيا استغرقت 4 أيام في 26 فبراير الماضي. وفي اليوم الثاني من الزيارة، أعلنت شركة "ارامكو" عن خطط لاستثمار 7 مليارات دولار في مشروع لبناء مصفاة نفطية ضخمة جنوب ماليزيا.

Publié le:2017-03-07 09:34:31

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