الكويت - النصر يتخطى فريق العربي برباعية نظيفة ... والشرميطي يتعرض الى الاعتداء

Mardi 07 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 09:23:46

- نقلت وسائل اعلام عن وكيل أعمال اللاعب التونسي أمين الشرميطي مطالبته " ادارة فريق العربي الكويتي الذي ينشط في صفوفه الشرميطي بردّ الإعتبار للاعب اثر تعرّضه للإعتداء بالعنف من قبل جماهير النادي .. " وذلك على خلفية هزيمة العربي برباعية نظيفة أمام نادي النصر امس الإثنين.. وقد أثارت هذه الهزيمة حفيظة جماهير الفريق فحاولت الاعتداء على الحافلة الخاصة بنقل اللاعبين.. حسب مصادر اعلاميية محلية.وهدّد وكيل اللاعب "عبد الله الحميدا" حسب ذات المصادر ادارة النادي في تغريدة بحسابه على تويتر بأنّ الشرميطي " لن يرتدي مجددا قميص الفريق ما لم يتم رد الإعتبار له".ويذكر ان فريق النصر كان قد حقق فوزا عريضا على نظيره العربي برباعية ضمن الجولة الرابعة عشرة من البطولة الكويتية لكرة القدم.وسجل أهداف النصر مشعل فواز في الدقيقتين 47 و62 والغاني ايريك ايبوكو وسلمان بورمية في الدقيقتين 74 و9.ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد العربي عند 25 نقطة في المركز الرابع.وقد انتقل الدولي السابق امين الشرميطي (29 سنة) للعب ضمن البطولة الكويتية قادما من فريق اجاكسيو الفرنسي في 2016.وفي مباراة ثانية تعادل القادسية /حامل اللقب/ مع ضيفه "الكويت" المتصدر سلبا.ورفع الكويت رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول بينما أصبح رصيد القادسية 27 نقطة في المركز الثالث.وفي مباراة ثالثة دارت امس أيضا تعادل "كاظمة" مع ضيفه "التضامن" بهدف لمثله ورفع كاظمة رصيده الى 22 نقطة في المركز الخامس والتضامن الى 16 نقطة في المركز التاسع.كما فاز السالمية على ضيفه "اليرموك" بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بينما بقي "اليرموك" على رصيده السابق 10 نقاط في المركز الثالث عشر.وتغلب "الفحيحيل" على "خيطان" بهدف دون رد ليرفع رصيده لـ14 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد "خيطان" عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر قبل الأخير.وكانت الجولة 14 للبطولة الكويتية افتتحت اول أمس الأحد وشهدت فوز "الجهراء" على "برقان" بثنائية نظيفة وتعادل "الشباب" مع "الساحل" بهدف لمثله.ر- م ف