Tunisie : la valeur des vies humaines fauchées par l’attaque de Ben Guerdane; les impacts économiques et leurs enjeux

Mardi 07 Mars 2017





Publi le:2017-03-07 00:15:51

Il y a un an jour pour jour, Ben Guerdane subissait une lche et incroyable attaque terroriste, voulant annexer Ben Guerdane aux territoires sous occupation de lÉtat islamique de Daech. La ville est ses 80 000 habitants, des Touazines, taient dabord surpris, mais rtorqurent rapidement pour se relever, tenir tte et contrattaquer pour tuer dans luf les vellits de Daech. La ville a t libre au prix de plus de 80 morts et martyrs, une vingtaine de blesss physiques, des centaines de traumatiss et plusieurs maisons dmolies et ravages par plusieurs journes de gurilla urbaine, rue par rue, quartier par quartier; parfois au corps corps, avec une directe implication de la population (logistique, information, encouragements, you-you rsilience, etc.).Ctait une vritable pope prodigieuse pour lhistoire de Ben Guerdane et des Touazines! Ctait aussi un vritable camouflet Daech et sa lgende dinvaincu, jusqualors! Dernirement la clbre revue britannique, The Economist ( 18 janvier, 2017 ), attribuait au commandant dEl Qaeda ses propos au sujet du sens guerrier et nationaliste des Touazines : IF BEN GUERDANE had been located next to Falluja, we would have liberated Iraq. Aujourdhui et un an aprs; on peut se questionner sur les impacts et consquences conomiques de cette foudroyante attaque sur la rgion de Ben Guerdane et sur la Tunisie entire. Les assaillants comme les martyrs sont tous des Tunisiens victimes dun contexte dinstabilit politique, de prcarit endmique, de pauvret conomique...Pour donner une ide sur i) les cots conomiques infligs Ben Guerdane, une ville dj sinistre par des dcennies dindiffrence gouvernementale, mais aussi sur ii) les divers impacts subis par lconomie tunisienne; plus de 250 000 lits dhtels touristiques se trouvant moins dune heure de route de Ben Guerdane (Zarzis, Midoun, Jerba).Je me base sur les donnes conomiques disponibles de par le monde au sujet de la valeur dune vie humaine et des impacts subis par les socits, suite aux attaques terroristes de ce type. Dans son rapport Global Terrorism Index (2016), lInstitute For Economics & Peace (http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf) offre plusieurs indicateurs et mtriques conomiques utiles. Les auteurs avancent que les divers cots lis une seule mortalit dacte terroriste (cot de la vie et cots indirects pour la famille, le groupe, lconomie locale) avoisinent les 9 millions de $ US (8 982 907$ US).À ce compte, juste pour les vies perdues durant lpope de Ben Guerdane, on estime le cot socio-conomique support par Ben Guerdane 719 millions de $ US (8982907x80 vies perdues), soit 1883 millions de DT.Ces estimations sont inspires aussi des donnes du National Institute of Health, des travaux de McCollister et al., 2010, cost of crime to society.. utilses par le Consortium for Study of Terrorism and Responses to Terrorism, START ( http://www.start.umd.edu/ Les cots lis aux destructions des maisons et infrastructures Ben Guerdane peuvent avoisiner un autre 30 millions de $US; le tout gnrerait une approximation totale de quelque 750 millions de $US de pertes; juste pour la communaut de Ben Guerdane et de ses environs. Ceci ne tient pas compte du dploiement militaire et policier, les donnes lies sont souvent gardes secrtes par les gouvernements concerns.Allons pour loin, et regardons ce qua cot cette attaque terroriste pour lconomie tunisienne, notamment en termes de manque gagner en tourisme et dactivits lies (artisanat, restauration, etc.). Lattaque de Ben Guerdane est venue assommer la lgre reprise du tourisme du printemps dernier, aprs les deux attaques terroristes de Sousse et du Bardo.Pour la Tunisie, le rapport du Global terrorisme Index (2016) estime quune attaque terroriste fait reculer les frquentations touristiques tunisiennes de presque un million de touristes, par an. Limpact sur les annulations de rservation et le renoncement des touristes serait plus lev, voyant les chiffres du Ministre du Tourisme qui sont bien plus levs et plus svres ce titre.Toujours selon le Global Terrorisme index (page 67); limpact de lattaque de Ben Guerdane sur le reste de lconomie tunisienne avoisine 1,2 milliard de $US (soit presque 2,75 milliards de DT). Ces cots ne couvrent pas toujours les impacts vcus par la fermeture dhtels, le licenciement de milliers demploys et lannulation des vols ariens, etc.Au total, il est plausible de situer les cots associs lattaque de Ben Guerdane quelque 4,6 milliards de DT (2,75 +1,88). Ces chiffres constituent des ordres de grandeur que les dcideurs, partis politiques et lopinion publique doivent considrer dans leur analyse, examen de conscience et actions concrtes inscrire dans les politiques et stratgies de dveloppement venir.Pour de nombreux observateurs internationaux (GIZ; PNUD, organismes communautaires, ONG) ces cots constituent le prix payer pour la marginalisation et pour labsence de politiques proactive de dveloppement dans les rgions du Sud, et particulirement Ben Guerdane et ses environs.Cela dit, la collectivit tunisienne doit rester solidaire et doit encourager le gouvernement rhabiliter et investir dans ces rgions prcarises par des dcennies doubli, de stigmatisation et de prjugs.