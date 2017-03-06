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Culture

أيام قرطاج للفنون التشكيلية أحد أهم محاور ندوة اتحاد الفنانين التشكيليين يومي 19 و20 مارس 2017

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - ينظم اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين ندوة فكرية بمدينة الحمامات يومي 19 و20 مارس الحالي تتمحور أشغالها حول موضوعين أساسيين، الأول يتعلق بإعداد كتيْب يؤرخ لخمسينية الاتحاد سيصدر في المعرض السنوي القادم للاتحاد (2018)، أما الموضوع الثاني فسيخصص لإعداد مقترحات تتعلق بالدورة التأسيسية لأيام قرطاج للفنون التشكيلية التي من المنتظر أن تلتئم في سبتمبر القادم.
وفي ما يتعلّق بالمعرض السنوي السادس للاتحاد الذي سينتظم من 10 إلى 31 مارس الحالي، أكد الأمين العام لاتحاد الفنانين التشكيليين وسام غرس الله في تصريح لـ (وات) مشاركة 250 فنانا تشكيليا من مختلف المدارس والمشارب الفنية التشكيلية (رسم، نحت، خزف.,, ) يمثلون جميع ولايات الجمهورية، سيقدمون 320 عملا فنيا ستعرض بثلاثة فضاءات بالعاصمة هي قصر خير الدين ورواق يحيى ورواق دار الفنون بالبلفيدير.

وتحدث وسام غرس الله عن "اضطرار" الاتحاد لتقليص عدد المشاركات خلال الدورة الحالية، مُرجعا أسباب ذلك لضيق فضاء قصر خير الدين (بالمدينة العتيقة) الذي يخضع جزء منه حاليا إلى أشغال صيانة وترميم.
وتعد هذه التظاهرة التشكيلية السنوية، التي بعثت سنة 2012، مناسبة للفنانين التشكيليين المنضوين تحت راية اتحاد الفنانين التشكيليين لعرض إنتاجاتهم في مختلف التجارب التشكيلية، فضلا عن التعريف بأعمال الفنانين الشبان وربط جسور التواصل بينهم وبين الفنانين التشكيليين ذوي التجربة الكبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الفنانين التشكيليين تأسّس سنة 1968 تحت اسم "الاتحاد القومي للفنون التّشكيليّة"، وقد تجمّع بالمناسبة حوالي أربعين فنّانا تشكيليا من مختلف الأعمار والمدارس وتعدّدت اجتماعاتهم بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة وبالمركز الثقافي الدّولي بالحمامات، وانتهت بوضع أسس الاتحاد، وقد تم ضبط قانونه الأساسي وأهدافه وغاياته وسبل الانخراط فيه.
ث/لمح



Publié le:2017-03-06 22:06:32

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1 de 1 commentaires pour l'article 139457

Mandhouj  (France)  |Lundi 06 Mars 2017 à 22h 42m |           
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لما نقرأ هذه النسب نفهم كثير من الدلالات، منها :
- أن المصوتين يريدون بعث رسالة مشفرة ، بأن المشكل ليس في الوزير أو في تعنت النقابة ، و انما في الحكومة نفسها (خيارات و طريقة تسيير و في كيفية إدارة الحوار ) .. يوسف الشاهد يجب أن لا يتعنت ، يجب أن يفهم أن مواصلته على رأس الحكومة خراب لتونس و مضيعة للوقت .. رحمة بالشعب استقيل من الآن .. و إلا سنبقى نضيع الوقت حتى شهر ماي أو جوان ، ثم سيأتي البجبوج بمبادرة لتضيع الوقت من جديد .. ثم في شهر سبتمبر سنكون مضطرين للقول بأن انجاح الدخول الدراسي ضرورة
، ثم ستكون جوقة في تحضير الميزانية القادمة ، ننهيها بحفلة باب نوال و رأس العام الميلادي ... ثم سنكون في دوامة أخرى كما اليوم ، و هكذا لا يمكن محاسبة أي حكومة على ما فعلت .. و هذه إرادة البجبوج .

رحمة بهذا الشعب ، نأتي بحكومة جديدة .. نحترم الدستور و لا تتغول مؤسسة على أخرى (الرئاسة على الحكومة ).. نستكمل المسارات .. يرحم والديكم .. الله يرحم والديكم .. الله يرحم والديكم .



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