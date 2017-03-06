الشاعرة آمال موسى تعلن استقالتها من منصب مديرة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي (دورة 2017 )

Lundi 06 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 19:17:39

- أعلنت الشاعرة آمال موسى عن استقالتها من منصب مديرة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي (دورة 2017) لأسباب وصفتها بـ"الموضوعية" وعبرت، عن اعتذارها لكل من وثق فيها وتواصل معها من المثقفين المبدعين والفنانين والمستشهرين ومتعهدي الحفلات، قائلة إن "ظروف العمل أصبحت لا تحتمل".