Publié le:2017-03-06 19:17:39
الشاعرة آمال موسى تعلن استقالتها من منصب مديرة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي (دورة 2017 )
Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت الشاعرة آمال موسى عن استقالتها من منصب مديرة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي (دورة 2017) لأسباب وصفتها بـ"الموضوعية" وعبرت، عن اعتذارها لكل من وثق فيها وتواصل معها من المثقفين المبدعين والفنانين والمستشهرين ومتعهدي الحفلات، قائلة إن "ظروف العمل أصبحت لا تحتمل".
Publié le:2017-03-06 19:17:39
Publié le:2017-03-06 19:17:39
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