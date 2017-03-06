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Culture

الشاعرة آمال موسى تعلن استقالتها من منصب مديرة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي (دورة 2017 )

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت الشاعرة آمال موسى عن استقالتها من منصب مديرة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي (دورة 2017) لأسباب وصفتها بـ"الموضوعية" وعبرت، عن اعتذارها لكل من وثق فيها وتواصل معها من المثقفين المبدعين والفنانين والمستشهرين ومتعهدي الحفلات، قائلة إن "ظروف العمل أصبحت لا تحتمل".




Publié le:2017-03-06 19:17:39

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