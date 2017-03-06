إنتقالات: ريال مدريد يتفق مع جوفنتوس على صفقة تبادلية بين ديبالا و ايسكو

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 17:59:19

- كشفت تقارير اعلامية إيطالية يوم الإثنين توصل ريال مدريد الإسباني إلى صفقة مع جوفنتوس الإيطالي على عقد صفقة تبادلية بين ديبالا وايسكو خلال الصيف المقبل.وقالت ذات التقارير أن ريال مدريد قدم عرضا يتضمن إيسكو ألاركون بالإضافة إلى 35 مليون يورو مقابل الحصول على باولو ديبالا مهاجم جوفنتوس.وأضاف نفس المصادر ان "ديبالا تقدر قيمته بحوالي 70 مليون يورو ومن المرجح أن يدفع ريال مدريد مبلغا اضافيا بقيمة 35 مليون يورو للاعب إيسكو الذي تقدر قيمته أيضا بالمبلغ ذاته".وتابعت: "بالرغم من جاهزية إيسكو إلا أنه لا يعد الخيار الأول في ظل الإصابات وهذا هو حال اللاعب الإسباني منذ انتقاله من مالقا الى ريال مدريد".واشارت الى ان "اللاعب نفسه اعترف مؤخرا بأنه سيفكر في الرحيل إذا لن يشارك بصفة منتظمة مع الفريق الملكي".ولم يجدد ديبالا الذي سجل 12 هدفا خلال 28 مباراة بقميص "السيدة العجوز" هذا الموسم عقده مع جوفنتوس حتى الآن.ر/حسني/امين