Radio Babnet Tunisie  On Air: Zouhaira Salem - Ommi ya Ommi  
Sport

إنتقالات: ريال مدريد يتفق مع جوفنتوس على صفقة تبادلية بين ديبالا و ايسكو

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - كشفت تقارير اعلامية إيطالية يوم الإثنين توصل ريال مدريد الإسباني إلى صفقة مع جوفنتوس الإيطالي على عقد صفقة تبادلية بين ديبالا وايسكو خلال الصيف المقبل.

وقالت ذات التقارير أن ريال مدريد قدم عرضا يتضمن إيسكو ألاركون بالإضافة إلى 35 مليون يورو مقابل الحصول على باولو ديبالا مهاجم جوفنتوس.
وأضاف نفس المصادر ان "ديبالا تقدر قيمته بحوالي 70 مليون يورو ومن المرجح أن يدفع ريال مدريد مبلغا اضافيا بقيمة 35 مليون يورو للاعب إيسكو الذي تقدر قيمته أيضا بالمبلغ ذاته".
وتابعت: "بالرغم من جاهزية إيسكو إلا أنه لا يعد الخيار الأول في ظل الإصابات وهذا هو حال اللاعب الإسباني منذ انتقاله من مالقا الى ريال مدريد".
واشارت الى ان "اللاعب نفسه اعترف مؤخرا بأنه سيفكر في الرحيل إذا لن يشارك بصفة منتظمة مع الفريق الملكي".
ولم يجدد ديبالا الذي سجل 12 هدفا خلال 28 مباراة بقميص "السيدة العجوز" هذا الموسم عقده مع جوفنتوس حتى الآن.

ر/حسني/امين

Publié le:2017-03-06 17:59:19

festival-3bcceec7d32aa60ca43540b263153bb4-2017-03-06 17:59:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139450



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13396,9

  • (02/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,41960 DT        1$ =2,31348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/03)   222,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139450 384|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires