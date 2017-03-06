النادي الافريقي : هل ظلمته الرزنامة ؟

Lundi 06 Mars 2017





Publié le:2017-03-06 17:23:12

ثلاثة مباريات نارية خلال اسبوع جنى منها النادي الافريقي ثلاثة نقاط كانت حصيلة انتصاره في الجولة الاولى على النادي الصفاقسي ، ثم هزيمتين متتاليتين امام الترجي الرياضي ثم النجم الساحلي في سوسة . لا شك ان بداية البلاي اوف كانت قاسية على النادي الافريقي مقارنة ببقية الفرق المنافسة فليس من السهل مجاراة هذا النسق الجنوني على المستويين البدني و النفسي ، لذلك ظهر الانهيار البدني في المباراة الاخيرة بعد ان تراجع في دربي الاجوار.في الماضي القريب كان الفريق يعاني من افتقاده لبنك احتياط قوي و رصيد بشري ثري لكن الانتدابات الكبيرة التي قامت بها الهيئة المديرة في الميركاتو الشتوي الاخير جعل النادي الافريقي يدخل سباق التتويج مكتمل الصفوف و جميع المتابعين لاحظ حجم الاضافة التي قدمها المنتدبون الجدد مثل الزمبابوي روزيكي و اسامة الدراجي و سليمان كشك و المنوبي الحداد و عصام الدخيلي الذي بدا يتدرج في المشاركة في الفريق .ربما يعاتب البعض المدرب في بعض الاختيارات لكن الحقيقة انه من المستحيل اجراء تغييرات جذرية في مباريات قوية عدا بعض التعديلات التي تفرضها الاصابات او العقوبات . بالنسبة للفرق المنافسة و خاصة المنافسين على اللقب فقد كانت الرزنامة متوازنة مما جعلها تتنفس في بعض الجولات لان التركيز النفسي و البدني و الذهني المتواصل له تاثيراته على اللاعبين و البطولة التونسية ليست الليغا او الكالشيو او البندسليغا او البريميير ليغ الانغليزية .طبعا، فان جماهير الافريقي المتعطشة للالقاب متفهمة في معظمها للاسباب التي ذكرتها عدا بعض المتعصبين او المتربصين بالفريق الذين لهم حسابات اخرى غير رياضية .. التناقض هو ان يتحول الشكر و الاشادة الى سخط و غضب خلال ايام قليلة .و هذا لا يبرر الاداء المهزوز خلال مباراة النجم لان مباراة الدربي كان التحكيم فيها قاسيا على الفريق خاصة في نهاية المباراة. و المدرب شهاب الليلي مطالب بتعديل الاوتار و اعداد الفريق كما يجب في المباريات القادمة لان الافريقي مطالب بجني6 نقاط على حساب نجم المتلوي واتحاد بن قردان حتى يعود للمنافسة . مباريات سهلة على الورق لكن كرة القدم ترفض الاحكام المسبقة .