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Tribune

النادي الافريقي : هل ظلمته الرزنامة ؟

Lundi 06 Mars 2017

بقلم الاستاذ بولبابه سالم

ثلاثة مباريات نارية خلال اسبوع جنى منها النادي الافريقي ثلاثة نقاط كانت حصيلة انتصاره في الجولة الاولى على النادي الصفاقسي ، ثم هزيمتين متتاليتين امام الترجي الرياضي ثم النجم الساحلي في سوسة . لا شك ان بداية البلاي اوف كانت قاسية على النادي الافريقي مقارنة ببقية الفرق المنافسة فليس من السهل مجاراة هذا النسق الجنوني على المستويين البدني و النفسي ، لذلك ظهر الانهيار البدني في المباراة الاخيرة بعد ان تراجع في دربي الاجوار.

في الماضي القريب كان الفريق يعاني من افتقاده لبنك احتياط قوي و رصيد بشري ثري لكن الانتدابات الكبيرة التي قامت بها الهيئة المديرة في الميركاتو الشتوي الاخير جعل النادي الافريقي يدخل سباق التتويج مكتمل الصفوف و جميع المتابعين لاحظ حجم الاضافة التي قدمها المنتدبون الجدد مثل الزمبابوي روزيكي و اسامة الدراجي و سليمان كشك و المنوبي الحداد و عصام الدخيلي الذي بدا يتدرج في المشاركة في الفريق .


ربما يعاتب البعض المدرب في بعض الاختيارات لكن الحقيقة انه من المستحيل اجراء تغييرات جذرية في مباريات قوية عدا بعض التعديلات التي تفرضها الاصابات او العقوبات . بالنسبة للفرق المنافسة و خاصة المنافسين على اللقب فقد كانت الرزنامة متوازنة مما جعلها تتنفس في بعض الجولات لان التركيز النفسي و البدني و الذهني المتواصل له تاثيراته على اللاعبين و البطولة التونسية ليست الليغا او الكالشيو او البندسليغا او البريميير ليغ الانغليزية .

طبعا، فان جماهير الافريقي المتعطشة للالقاب متفهمة في معظمها للاسباب التي ذكرتها عدا بعض المتعصبين او المتربصين بالفريق الذين لهم حسابات اخرى غير رياضية .. التناقض هو ان يتحول الشكر و الاشادة الى سخط و غضب خلال ايام قليلة .
و هذا لا يبرر الاداء المهزوز خلال مباراة النجم لان مباراة الدربي كان التحكيم فيها قاسيا على الفريق خاصة في نهاية المباراة. و المدرب شهاب الليلي مطالب بتعديل الاوتار و اعداد الفريق كما يجب في المباريات القادمة لان الافريقي مطالب بجني6 نقاط على حساب نجم المتلوي واتحاد بن قردان حتى يعود للمنافسة . مباريات سهلة على الورق لكن كرة القدم ترفض الاحكام المسبقة .

Publié le:2017-03-06 17:23:12

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1 de 1 commentaires pour l'article 139444

Incuore  (Tunisia)  |Lundi 06 Mars 2017 à 17h 31m | Par           
فريق ضعيف لم يفز إلا بأربع بطولات منذ قرابة أربعين عاما ثم يبحث بعد ذلك عن أسباب لفشله !!!؟ أسباب الفشل يبحث عنها لفريق قوي في بلده و خارجها و ليس لفريق متواضع يتوهم المتعصب إنه قوي ثم يبحث عن أسباب فشله



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