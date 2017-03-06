فضاء قبة النحاس يحتضن الورشة الثانية للمبادرة للجنة الجهوية للخبراء بمنوبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 20:04:17

- احتضن فضاء قبة النحاس بمنوبة صبيحة اليوم الاثنين ورشة للمبادرة نظمتها اللجنة الجهوية للخبراء بولاية منوبة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن في اطار تفعيل برنامج "بادر" المجسم للفصل السادس من قانون الماليةا لتكميلي لسنة 2015، والهادف لتشجيع المبادرة الخاصة وبعث المشاريع واحداث مواطن الشغل.وأوضح مدير الفرع الجهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس اللجنة الجهوية للخبراء بمنوبة زهير التوجاني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان هذه الورشة التي تتواصل غدا الثلاثاء "استهدفت 24 صاحب فكرة بعث مشروع وقع اختيارهم من بين 70 مترشحا وذلك قصد تاطيرهم وتوجيههم وتدريبهم على تقنيات الريادة وحسن تقديم مشاريعهم لإقناع الهياكل المختصة بأهمية فكرة المشروع ومردوديته".واشارالتوجاني الى انه "من المتوقع ان تسفر الورشة عن انتقاء ثمانية اصحاب مشاريع سيتحصلون على جوائز مالية تشمل منح احاطة وتصرف مع مرافقتهم ومساعدتهم على إعداد مشاريعهم الاستثمارية وتمويلها قصد الانتصاب لحسابهم الخاص"، مبينا ان برنامج "بادر" "يتضمن ثلاثة مكونات أساسية، وهي ورشات المبادرة والمرافقة قبل وبعد انجاز المشروع وقروض مساهمات لدعم الموارد الذاتية للباعث المشروع دون نسبة فائدة".كما بين نفس المصدر ان ورشة المبادرة هي الثانية في اطار نفس البرنامج بالجهة، وذلك بعد ورشة اولى انتظمت في ديسمبر الفارط واسفرت عن تتويج 6 اصحاب مشاريع ومن مستويات تعليمية مختلفة، على اثر استهداف الورشة ل20 صاحب فكرة مشروع وهم محل متابعة ومرافقة استعدادا لانطلاق مشاريعهم ومساهمتهم في الاقتصاد وفي توفير مواطن شغل.ن ع/باشا