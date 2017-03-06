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Culture

قريبا توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الرشيدي (محمد زين العابدين)

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أن الوزارة ستوقع قريبا اتفاقية شراكة مع المعهد الرشيدي بالعاصمة، وبقية فروعه بالجهات، تنص بالخصوص على التزام الوزارة بالحفاظ على التراث الموسيقي التونسي الأصيل وتقديم الدعم للفرق الموسيقية الرشيدية.

وثمن الوزير في تصريح لمراسل (وات) بسوسة على هامش حضوره مساء الأحد، بالمسرح البلدي بسوسة، سهرة اختتام الدورة الأولى لمهرجان " طبوع للموسيقى الأندلسية"، المحتوى الموسيقي لهذه التظاهرة التي التأمت من 2 الى 5 مارس الجاري، ويهدف منظموها إلى إحياء التراث الموسيقي الأندلسي الذي لا يزال حاضرا في النمط الموسيقى التقليدي للبلدان المغاربية ونشر ثقافة المالوف التونسي.
وقدمت جمعية المعهد الرشيدي بسوسة في سهرة الاختتام وصلات موسيقية من الموشحات الأندلسية "في مقام الحسين" لاقت استحسان الجمهور الحاضر.
وقد شارك في إحياء سهرات المهرجان الذي نظمته جمعية المعهد الرشيدي بسوسة بالشراكة مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة، وجمعية العمل التنموي والثقافي، فرقة "جوق المالوف بالمرسى" و" نادي الشبيبة الجزائرية" سلام "بتلمسان وفرقة "الأندلس" بقسنطينة.
ث/عماد/فر




Publié le:2017-03-06 19:03:02

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