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قطر تنفي بشدّة دعمها لميليشيات مُسلحة في ليبيا

Lundi 06 Mars 2017
وكالات - نفت قطر بشدة الاثنين 6 مارس الاتهامات التي وجهها إليها عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي على خلفية الأحداث الأخيرة في منطقة الهلال النفطي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "ما ورد في البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، بشأن التصعيد العسكري الذي تعرضت له الموانئ النفطية الليبية، عار عن الصحة تماما، لما تضمنه من ادعاءات باطلة ومضللة تخالف ثوابت وسياسة دولة قطر تجاه الدولة الليبية الشقيقة، وجميع دول العالم في هذا الشأن".

واتهم عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي الحكومة القطرية وتركيا بدعم القوات التي سيطرت يوم الجمعة الماضي على موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي.

كما اتهم العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي قطر وتركيا بتورطهما في الهجوم على منطقة الهلال النفطي.



Publié le:2017-03-06 14:38:12

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