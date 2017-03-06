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Sport

بطولة فرنسا: موناكو ينفرد بالصدارة برباعية

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - إنفرد موناكو بالصدارة مبتعدا عن مطارديه باريس سان جرمان، حامل اللقب، ونيس، بعد فوزه على نانت 4-صفر، أمس الاحد، في ختام الجولة الثامنة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم.
وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده إلى 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن سان جرمان ونيس اللذين فازا على نانسي وديجون على التوالي 1-صفر السبت.

وينافس موناكو على أربع جبهات هذا الموسم: الدوري حيث يتصدر في سعيه الى اللقب الأول منذ عام 2000، وكأس الرابطة التي بلغ مباراتها النهائية وسيلاقي باريس سان جرمان حامل اللقب في الأول أبريل المقبل، ودوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي في 15 مارس المقبل في إياب ثمن النهائي (3-5 ذهابا في مانشستر).

من جهته، حقق مرسيليا، صاحب النتائج المتقلبة، فوزا كبيرا على مضيفه لوريان متذيل الترتيب 4-1. وهذا اول فوز لمرسيليا بعيدا عن قواعده بعد 3 خسارات متتالية.
وانتزع ليل السادس عشر التعادل من مضيفه تولوز التاسع 1-1.

افتتح تولوز التسجيل عبر كريستوفر جوليان (30)، وعادل الجزائري ياسين بنزية (80).

Publié le:2017-03-06 10:41:02

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