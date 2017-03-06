Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Nor-Nora  
Monde

ال FBI يطلب نفيا علنيا لمزاعم ترامب بالتنصت

Lundi 06 Mars 2017
وكالات - أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأحد أن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" طلب من وزارة العدل أن تنفي علنا الاتهام الذي وجهه الرئيس دونالد ترامب إلى سلفه باراك اوباما بأنه تنصت عليه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين كبار أن كومي أرسل إلى الوزارة طلبه هذا السبت لأن "ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح إلى أن إف بي آي انتهكت القانون".

وتشكيك كومي بصدق الرئيس عبر هذا الإجراء غير المعهود هو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترامب بتوجيهه هذا الاتهام إلى سلفه.

ولم يتّضح في الحال لماذا لم يصدر كومي بنفسه بيانا يدحض فيه علنا الاتهام الذي وجهه ترامب وفضّل بدلاً من ذلك أن يطلب من الوزارة التي تشرف على أف بي آي ويرأسها جيف سيشنز، أحد أقرب المقربين للرئيس، أن تتولى هذه المهمة.


بدوره أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية في عهد أوباما جيمس كلابر لقناة "إن بي سي" أنه "لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت" من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترامب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.

Publié le:2017-03-06 10:38:56

festival-ad66798e3a382f364147323b60db6340-2017-03-06 10:38:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139405



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13396,9

  • (02/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,41960 DT        1$ =2,31348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/03)   222,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139405 641|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires