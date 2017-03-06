هولاند يتهم روسيا بـاستخدام وسائل ''سوفياتية'' للتأثير على الرأي العام

Lundi 06 Mars 2017

وكالات





Publié le:2017-03-06 10:22:52

- في مقابلة مع صحف أوروبية نشرت الاثنين، اتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند روسيا بالسعي "للتأثير على الرأي العام" مستخدمة وسائل تعود إلى الحقبة السوفياتية.وقال هولاند "إن روسيا تستخدم كل الوسائل للتأثير على الرأي العام" مضيفا "حتى لو أن الإيديولوجيا لم تعد هي ذاتها كما في عهد الاتحاد السوفياتي (...) إلا أن الوسائل هي ذاتها أحيانا، مع إضافة التكنولوجيا إليها".المقابلة أجرتها معه صحف "لوموند" و"سودويتشه تسايتونغ" و"لا ستامبا" و"لا فانغوارديا" و"ذي غارديان" و"غازينا فيبورشكا" قبل قمة أوروبية مصغرة تجمع قادة فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا الاثنين في فرساي، وأوضح فيها هولاند "دعونا لا نبالغ في شيء، لكن لنكن متيقظين".وكان الرئيس حث الأربعاء على "تعبئة (...) كل وسائل الدولة الضرورية" للتصدي للتهديدات الإلكترونية التي تواجهها الانتخابات الرئاسية الفرنسية.وصرح عقب اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه أن الرئاسة مصرة على أن "الحملة وعملية الاقتراع يجب ألا يطبعها أي عمل مغرض"، فيما ضاعفت الخارجية الفرنسية في الأسابيع الأخيرة التحذيرات من مخاطر "تدخلات" روسية.وتساءل هولاند "ما الذي تريده روسيا؟" مضيفا "التأثير على المساحات التي كانت في ما مضى تابعة لها ضمن الاتحاد السوفياتي السابق" على غرار أوكرانيا.وتابع "تريد المشاركة في تسوية النزاعات في العالم، بما هو لصالحها" ولا سيما في سوريا، و"إثبات موقعها كقوة" و"اختبار صمودنا".