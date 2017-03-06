بالصور: سخريه الجمهورمن خطيب اليسا

Lundi 06 Mars 2017

وكالات





Publié le:2017-03-06 08:41:47

- على مدار الساعات الماضية تداول نشطاء وصفحات عبر فيس بوك صور جمعت إليسا بالمصور الفوتوغرافي وديع النجار، وأكدوا أنه خطيب إليسا وستتزوجه قريبًا، بينما نفى البعض ذلك، مؤكدين أنه حارسها الشخصي، مع استمرار الجدل حول ما إذا كانت علاقة الطرفين عاطفية أو مجرد صداقة.والعلاقة بين إليسا ووديع ممتدة منذ سنوات وفى عام 2015 بدأت الشائعات تظهر حولهما، خاصةً مع تَكرار ظهورهما في المناسبات المختلفة وحتى في الأماكن العامة، ووقتها علق وديع على الأمر مؤكدًا أنها مجرد شائعات وأنه وإليسا أصدقاء فقط.وانتشرت صور تجمع المطربه اليسا وسط سخريه الجمهور من ازياءه ومنه شخصياوعلق بعض الجمهور دا لابس بنطلونها والاخر قال دا نافخ شفايفه والساخرين من ازياءه الشبيهه بملابس السيداتويقيم النجار في دبى، ويعمل مصورا فوتوغرافيا، ويحرص مع إليسا على الاحتفال بعيد ميلادهما سويا، خاصةً أن كلاهما من مواليد شهر أكتوبر، كما أن وديع يعشق الموضة، والستايلات المختلفة وغير التقليدية، ويشارك دائمًا في أسابيع الموضة، وينشر صورا مختلفة بأزياء غير تقليدية عبر حسابه على إنستجرام، كما يهتم بالظهور مع النجوم دائمًا، فسبق ونشر صورا له مع هيفاء وهبى والنجمة العالمية ليندسى لوهان وغيرهم.وعلق النشطاء مؤخرًا على التشابه بينه وبين اليسا، وأشار بعضهم إلى أنه أجرى عمليات تجميل ونفخ للشفاة مثل إليسا، ولم ينكر وديع أمر إجرائه للتجميل، فنشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام وهو يخضع لعملية حقن بالبوتكس.