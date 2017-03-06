كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

Lundi 06 Mars 2017

وكالات





Publié le:2017-03-06 07:10:58

- قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان.وسقط 3 من هذه الصواريخ في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، بعدما قطعت مسافة ألف كيلومتر.وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن الصواريخ أطلقت من منطقة تونغ تشانغ ري، القريبة من الحدود مع الصين.ولا يعرف نوع الصواريخ التي أطلقت، لكن الأمم المتحدة حظرت على كوريا الشمالية اختبار أي تكنولوجيا خاصة بالصواريخ أو نووية.وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن عملية الإطلاق تمت الاثنين في الساعة السابعة و36 دقيقة بالتوقيت المحلي، ويجري التحقيق لتحديد نوع الصواريخ.ويعد هذا آخر اختبار ضمن سلسلة من العمليات أجرتها كوريا الشمالي لتكنولوجيا الصواريخ.وقالت كوريا الشمالية الشهر الماضي إنها أطلقت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية في عملية أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون، وأدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تلك العملية.وعبرت اليابان عن قلقها من النشاطات في منطقة تونغ تشانغ ري، التي تؤوي محطة إطلاق الأقمار الاصطناعية.وجاء في وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن سلطات كوريا الشمالية نصبت شاشات عملاقة في المنطقة، ربما للتشويش على مراقبة الأقمار الاصطناعية.