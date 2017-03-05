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Sport

الرابطة الاولى -الترجي يعزز موقعه في صدارة الترتيب

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - عزز الترجي الرياضي موقعه في صدارة الترتيب بفوزه على ضيفه اتحاد بنقردان 2-صفر في المقابلة التي اقيمت يوم الاحد على ملعب رادس في اطار الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل هدفي الترجي الرياضي فخر الدين بن يوسف (19) وطه ياسين الخنيسي (51) ليجمع بذلك فريق باب سويقة العلامة الكاملة منذ انطلاق مرحلة التتويج ب9 نقاط من ثلاثة انتصارات في حين تكبد اتحاد بنقردان خسارته الثالثة على التوالي ليبقى يتذيل الترتيب بلا رصيد.

وكان نجم المتلوي قلب الطاولة على ضيفه النادي الصفاقسي بعدما حول تاخره في الشوط الاول بهدف نظيف الى فوز بثلاثية لحساب الجولة ذاتها.

وبادر فريق عاصمة الجنوب بافتتاح التسجيل عن طريق كريم العواضي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء لكن فريق مدينة المناجم قلب المعطيات راسا على عقب في الشوط الثاني بفضل ثلاثية تداول على تسجيلها عاطف المازني (48) وفهمي المعواني (53) وفؤاد الخرايفي (81).

ورفع نجم المتلوي رصيده بفضل هذا الانتصار الثاني على التوالي الى 6 نقاط في المركز الثاني بينما توقف عداد النادي الصفاقسي الذي تلقى خسارته الثانية منذ انطلاق مرحلة البلاي اوف عند 3 نقاط في المركز الخامس.


في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت يوم الاحد :
الترجي الرياضي - اتحاد بنقردان 2-صفر
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي 3-1
النجم الساحلي - النادي الافريقي 2-صفر


Publié le:2017-03-05 17:41:35

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