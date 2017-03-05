الرابطة 2- ملعب منزل بورقيبة وسبورتينغ بن عروس يلتحقان بمرحلة الصعود عن المجموعة الاولى واولمبيك مدنين عن المجموعة الثانية

ونجح الملعب الافريقي لمنزل بوقيبة في الفوز على ضيفه نادي كرة القدم بالحمامات 4-1 ليرفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الاولى فيما تفوق سبورتينغ بن عروس على النادي القربي 2-1 لينهي المرحلة الاولى في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.
وحقق الاتحاد المنستيري متصدر المجموعة (36 نقطة) من جهته فوزا عريضا برباعية نظيفة على مضيفه اتحاد سليانة النازل الاول الى الرابطة الثالثة عن المجموعة الاولى.
وتمكن اولمبيك مدنين بفضل فوزه على جمعية جربة 1-0 من كسب البطاقة الثالثة المؤهلة الى مرحلة الصعود عن المجموعة الثانية بعد ان افتك المركز الثالث من الملعب الصفاقسي الذي انهزم اليوم امام الملعب التونسي بثلاثية نظيفة.
وكان الملعب الصفاقسي في حاجة الى نقطة التعادل لضمان التاهل الى مجموعة التتويج لكنه انهزم لينهي المرحلة الاولى في المركز الرابع بنفس عدد النقاط مع اولمبيك مدنين (26 نقطة) الا ان المواجهة المباشرة بين الفريقين رجحت كفة اولمبيك مدنين الذي فاز ذهابا 2-0 وانهزم ايابا 2-1 وفي المقابل نزلت فرق نادي كرة القدم بالحمامات واولمبيك الكاف واتحاد سليانة (المجموعة الاولى) وهلال مساكن وقرمبالية الرياضية والملعب النابلي (المجموعة الثانية) الى الرابطة الثالثة.
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة عشرة (الاخيرة من المرحلة الاولى) لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
المجموعة الاولى
سبورتينغ بن عروس-النادي القربي 2-1
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة-نادي كرة القدم بالحمامات 4-1
اولمبيك الكاف-امل حمام سوسة 1-1
اتحاد سليانة-الاتحاد المنستيري 0-4
مستقبل القصرين-قوافل قفصة 2-1
المجموعة الثانية:
جمعية اريانة-الملعب النابلي 2-1
الملعب التونسي-الملعب الرياضي الصفاقسي 3-0
هلال مساكن-قرمبالية الرياضية 2-1
سكك الحديد الصفاقسي-جندوبة الرياضية 2-0
اولمبيك مدنين-جمعية جربة 1-0
Publié le:2017-03-05 18:05:51
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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