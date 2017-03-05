Radio Babnet Tunisie  On Air: Sonia Mbarek - Inta fehem  
Sport

الرابطة 2- ملعب منزل بورقيبة وسبورتينغ بن عروس يلتحقان بمرحلة الصعود عن المجموعة الاولى واولمبيك مدنين عن المجموعة الثانية

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - ضمن الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة وسبورتينغ بن عروس تاهلما الى مرحلة التتويج ليلتحقان بالاتحاد المنستيري عن المجموعة الاولى فيما كسب اولمبيك مدنين البطاقة الثالثة عن المجموعة الثانية ليرافق جمعية جربة والملعب التونسي عن المجموعة الثانية وذلك في اعقاب الجولة الختامية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
ونجح الملعب الافريقي لمنزل بوقيبة في الفوز على ضيفه نادي كرة القدم بالحمامات 4-1 ليرفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الاولى فيما تفوق سبورتينغ بن عروس على النادي القربي 2-1 لينهي المرحلة الاولى في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.
وحقق الاتحاد المنستيري متصدر المجموعة (36 نقطة) من جهته فوزا عريضا برباعية نظيفة على مضيفه اتحاد سليانة النازل الاول الى الرابطة الثالثة عن المجموعة الاولى.
وتمكن اولمبيك مدنين بفضل فوزه على جمعية جربة 1-0 من كسب البطاقة الثالثة المؤهلة الى مرحلة الصعود عن المجموعة الثانية بعد ان افتك المركز الثالث من الملعب الصفاقسي الذي انهزم اليوم امام الملعب التونسي بثلاثية نظيفة.
وكان الملعب الصفاقسي في حاجة الى نقطة التعادل لضمان التاهل الى مجموعة التتويج لكنه انهزم لينهي المرحلة الاولى في المركز الرابع بنفس عدد النقاط مع اولمبيك مدنين (26 نقطة) الا ان المواجهة المباشرة بين الفريقين رجحت كفة اولمبيك مدنين الذي فاز ذهابا 2-0 وانهزم ايابا 2-1 وفي المقابل نزلت فرق نادي كرة القدم بالحمامات واولمبيك الكاف واتحاد سليانة (المجموعة الاولى) وهلال مساكن وقرمبالية الرياضية والملعب النابلي (المجموعة الثانية) الى الرابطة الثالثة.

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة عشرة (الاخيرة من المرحلة الاولى) لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:


المجموعة الاولى
 سبورتينغ بن عروس-النادي القربي 2-1
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة-نادي كرة القدم بالحمامات 4-1
اولمبيك الكاف-امل حمام سوسة 1-1
اتحاد سليانة-الاتحاد المنستيري 0-4
مستقبل القصرين-قوافل قفصة 2-1

المجموعة الثانية:
جمعية اريانة-الملعب النابلي 2-1
الملعب التونسي-الملعب الرياضي الصفاقسي 3-0
هلال مساكن-قرمبالية الرياضية 2-1
سكك الحديد الصفاقسي-جندوبة الرياضية 2-0
اولمبيك مدنين-جمعية جربة 1-0

Publié le:2017-03-05 18:05:51

festival-8d45840b66b5cc29066dae20a294f87f-2017-03-05 18:05:51
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139378



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13396,9

  • (02/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,41960 DT        1$ =2,31348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/03)   222,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139378 4553|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires