الرابطة 2- ملعب منزل بورقيبة وسبورتينغ بن عروس يلتحقان بمرحلة الصعود عن المجموعة الاولى واولمبيك مدنين عن المجموعة الثانية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-05 18:05:51

- ضمن الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة وسبورتينغ بن عروس تاهلما الى مرحلة التتويج ليلتحقان بالاتحاد المنستيري عن المجموعة الاولى فيما كسب اولمبيك مدنين البطاقة الثالثة عن المجموعة الثانية ليرافق جمعية جربة والملعب التونسي عن المجموعة الثانية وذلك في اعقاب الجولة الختامية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.ونجح الملعب الافريقي لمنزل بوقيبة في الفوز على ضيفه نادي كرة القدم بالحمامات 4-1 ليرفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الاولى فيما تفوق سبورتينغ بن عروس على النادي القربي 2-1 لينهي المرحلة الاولى في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.وحقق الاتحاد المنستيري متصدر المجموعة (36 نقطة) من جهته فوزا عريضا برباعية نظيفة على مضيفه اتحاد سليانة النازل الاول الى الرابطة الثالثة عن المجموعة الاولى.وتمكن اولمبيك مدنين بفضل فوزه على جمعية جربة 1-0 من كسب البطاقة الثالثة المؤهلة الى مرحلة الصعود عن المجموعة الثانية بعد ان افتك المركز الثالث من الملعب الصفاقسي الذي انهزم اليوم امام الملعب التونسي بثلاثية نظيفة.وكان الملعب الصفاقسي في حاجة الى نقطة التعادل لضمان التاهل الى مجموعة التتويج لكنه انهزم لينهي المرحلة الاولى في المركز الرابع بنفس عدد النقاط مع اولمبيك مدنين (26 نقطة) الا ان المواجهة المباشرة بين الفريقين رجحت كفة اولمبيك مدنين الذي فاز ذهابا 2-0 وانهزم ايابا 2-1 وفي المقابل نزلت فرق نادي كرة القدم بالحمامات واولمبيك الكاف واتحاد سليانة (المجموعة الاولى) وهلال مساكن وقرمبالية الرياضية والملعب النابلي (المجموعة الثانية) الى الرابطة الثالثة.سبورتينغ بن عروس-النادي القربي 2-1الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة-نادي كرة القدم بالحمامات 4-1اولمبيك الكاف-امل حمام سوسة 1-1اتحاد سليانة-الاتحاد المنستيري 0-4مستقبل القصرين-قوافل قفصة 2-1جمعية اريانة-الملعب النابلي 2-1الملعب التونسي-الملعب الرياضي الصفاقسي 3-0هلال مساكن-قرمبالية الرياضية 2-1سكك الحديد الصفاقسي-جندوبة الرياضية 2-0اولمبيك مدنين-جمعية جربة 1-0