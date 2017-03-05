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Sport

الرابطة الاولى: نجم المتلوي يقلب الطاولة على الناي الصفاقسي

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - قلب نجم المتلوي الطاولة على ضيفه النادي الصفاقسي بعدما حول تاخره في الشوط الاول بهدف نظيف الى فوز بثلاثية في المباراة التي اقيمت يوم الاحد لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبادر فريق عاصمة الجنوب بافتتاح التسجيل عن طريق كريم العواضي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء لكن فريق مدينة المناجم قلب المعطيات راسا على عقب في الشوط الثاني بفضل ثلاثية تداول على تسجيلها عاطف المازني (48) وفهمي المعواني (53) وفؤاد الخرايفي (81).
ورفع نجم المتلوي رصيده بفضل هذا الانتصار الثاني على التوالي الى 6 نقاط في المركز الثاني بينما توقف عداد النادي الصفاقسي الذي تلقى خسارته الثانية منذ انطلاق مرحلة البلاي اوف عند 3 نقاط في المركز الخامس.
ر-امين




Publié le:2017-03-05 17:02:12

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