الرابطة الاولى: نجم المتلوي يقلب الطاولة على الناي الصفاقسي

وبادر فريق عاصمة الجنوب بافتتاح التسجيل عن طريق كريم العواضي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء لكن فريق مدينة المناجم قلب المعطيات راسا على عقب في الشوط الثاني بفضل ثلاثية تداول على تسجيلها عاطف المازني (48) وفهمي المعواني (53) وفؤاد الخرايفي (81).
ورفع نجم المتلوي رصيده بفضل هذا الانتصار الثاني على التوالي الى 6 نقاط في المركز الثاني بينما توقف عداد النادي الصفاقسي الذي تلقى خسارته الثانية منذ انطلاق مرحلة البلاي اوف عند 3 نقاط في المركز الخامس.
ر-امين
Publié le:2017-03-05 17:02:12
Par:lechef (Tunisia ) Par Mobile
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