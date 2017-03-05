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Sport

دوري نجوم قطر : يوسف المساكني يسجل للخويا ويساهم في استعادته الصدارة

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - ساهم اللاعب التونسي يوسف المساكني في استعادة فريقه لخويا صدارة دوري نجوم قطر لكرة القدم بعد الفوز على الخريطيات بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما امس السبت على ملعب الخور في ختام مباريات الجولة الثالثة والعشرين .
وكان المساكني عزز تقدم فريقه في الدقيقة 60 بعد ان تلقى الكرة في منطقة الجزاء. وكان لخويا متقدما حينها بهدفين لزميله يوسف العربي في الدقيقتين 16 و47.

بهذا الفوز رفع لخويا رصيده إلى 56 نقطة منفرداً بالصدارة بفارق نقطتين عن اقرب ملاحقيه نادي السد الذي تراجع للمركز الثاني بعد التعادل بدون أهداف مع أم صلال ، وفي المقابل استقر رصيد الخريطيات عند 25 نقطة في المركز العاشر.
بدأ الفريقان المباراة بتوازن في الدفاع والهجوم حتى تمكن لخويا من الاستحواذ على زمام الأمور بالهدف الأول الذي أحرزه المغربي يوسف العربي وهو ما أعطى لخويا قوة كبيرة للاستحواذ والسيطرة على مجريات المباراة.

في المقابل حاول الخريطيات في الشوط الأول إدراك هدف التعادل من خلال بعض الكرات التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى قاسم برهان حارس فريق لخويا، وبمرور الوقت ينتهي الشوط الأول بتقدم لخويا بهدف دون رد.


في الشوط الثاني، تقدم لخويا بالهدف الثاني بعد مرور دقيقتين من كرة ليوسف العربي الذي تألق بشكل كبير وشكل خطورة على الخريطيات بتحركاته المميزة، وفي الوقت الذي سعى فيه الخريطيات للعودة من خلال تسجيل الهدف الأول، تمكن لخويا من تسجيل الهدف الثالث أحرزه يوسف المساكني بعد جملة مهارية بين الثلاثي العربي ونام تي هي والمساكني الذي تلقى الكرة في منطقة الجزاء مسجلاً الهدف الثالث لفريقه.
وبمرور الوقت لم يتمكن الخريطيات من التسجيل، كما لم يضيف لخويا أهداف أخرى، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز لخويا بثلاثية دون رد.


Publié le:2017-03-05 10:45:51

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