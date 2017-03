Combien ça coute une journée de grève? Proxy pour raisonner le duel Yacoubi-Jalloul

Dimanche 05 Mars 2017





Alors que les menaces de grve se multiplient sans relche; les clivages, les tensions et les rhtoriques verbeuses deviennent de plus en plus irrationnels et insenss. Le bras de fer opposant le professeur Yacoubi (syndicat des professeurs du secondaire) et le Ministre Jalloul (Universitaire issu dEnnida) est particulirement saisissant par sa porte, ses amalgames et son dni des impacts conomiques et politiques; sur une Tunisie dj trs fragilise par ses diverses vulnrabilits actuelles.Jai cherch partout sur les sites du gouvernement, sur celui de lUGTT ou encore dans les revues de presses tunisiennes (pendant plusieurs heures) et je nai rien trouv comme donnes probantes ou autres indicateurs mesurant les impacts conomiques dune grve ( venir ou passe).Curieusement, nos dcideurs, nos syndicalistes et nos journalistes ne sintressent pas aux cots conomiques des grves, alors que le pays sendette tour de bras et ses instances sont menaces par plusieurs dfauts de paiement. Le duel en cause et ses argumentaires portent surtout sur les rapports de force politique, sur les dimensions idologiques, mais point sur les impacts conomiques, pour la socit, pour lÉtat, pour les parents, et ultimement pour les payeurs des taxes.La sagesse collective nous dit que si on ne tient pas compte de lconomique dans nos dcisions, lconomique nous rattrapera et se vengera sur notre portefeuille collectif et ensuite sur note pourvoir dachat individuel.Sans prendre part dans la tension politique luvre et les discordes idologises des parties prenantes, je me suis amus faire un petit calcul pour estimer de manire conservatrice les principaux cots lis une journe de grve observe dans les tablissements denseignement secondaire en Tunisie.Je vais appuyer mes estimations sur les donnes officielles du Ministre de lÉducation (Éducation en chiffres 2015/2016, accessible sur le Web). Le Ministre nous apprend que la Tunisie compte presque un million dlves (905 640) frquentant les 1500 tablissements publics du secondaire; sous la responsabilit de 78 000 enseignantes et enseignants. Il nous informe quen moyenne, un lve au secondaire coute la collectivit (budget propre au secondaire, selon le ministre de lÉducation) presque 2500 DT par an (donnes de 2015), soit une moyenne arrondie de 9 DT par jour/lve (ventil sur 288 jours ouvrables de lanne, y compris lt). Llve type coute aussi presque 40 DT par an en fournitures, livres, etc. (dont certains sont subventionns), soit presque 4 DT en moyenne par mois de scolarit. On est rendu 13 dinars et si l'on ajoutait 2 dinars de frais de transport ou daccompagnement parental par lve (et autres faux frais divers); on atteint facilement 15 dinars par jour, par lve comme cots totaux (ministre et parents). Je suis certain que ces estimations sont minimalistes et beaucoup dentre vous vont les contester, juste pour pointer mon conservatisme et prudence. Jacquiesce et je continue quand mme mon petit calcul!Une journe de grve peut tre approxime par ces dpenses moyennes un montant qui frle les 13 584 600 DT (905 640X15DT). Mme si le gouvernement retenait les salaires des grvistes pour la journe de grve, on ne peut pas ignorer le fait que les cots associs ce chmage volontaire restent, en termes de manques gagner, quivalents aux salaires (pays ou retenus), et ce par le mcanisme des cots dopportunit lis lusage alternatif du temps de travail.Les grves rptitions peuvent aussi augmenter le taux de redoublement des lves du secondaire (estim par le Ministre 15% des effectifs inscrits) et augmenter le taux de dcrochage (10% dabandon, selon le ministre). Je nai pas trouv dindicateurs conomiques des impacts associs ces dimensions (redoublement et dcrochage), mais juste pour faire des hypothses de calcul ultraconservatrices, je peux postuler que 2% additionnels des 905 640 inscrits se trouvaient redoubler suite aux grves, occasionnant ainsi au Ministre un cot moyen additionnel de 2500 DT, on obtient alors un cot public de 45 282 000 DT (905640X2%X2500DT). Les estimations seraient autrement plus catastrophiques si lanne scolaire arrivait tre invalide cause des grves et autres msententes dans la gouvernance du Ministre de lÉducation.Au total, et en restant conservateur, mon proxy atteindrait presque 58 millions de DT, autant dargents prcieux partis en fume pour chaque journe de grve au niveau des tablissements du secondaire.Ce nest pas rien, et cest mme vertigineux comme proxy! Avec un salaire annuel minimum de 5000 DT, chaque journe de grve au niveau des tablissements secondaires priverait lquivalent de 11 600 actifs employs plein temps, dans une activit productive et avec un salaire minimum pendant une anne.Pensons-en un instant; un chiffre colossal, imaginons la joie des chmeurs en attente demploi et le lien avec un taux de chmage qui grimpe en flche au su et au vu de toutes les parties prenantes!Certainement, ces approximations rapides mriteraient approfondissement et tudes complmentaires mesurant tous les cots (sociaux, financiers, conomiques, etc.) associs aux grves dans le secondaire.Cependant et en ltat, ces proxys peuvent inviter les syndicalistes rflchir par deux fois avant de prendre nos enfants en otage de leurs grves, au risque de nous diviser par leur joute politique. Srieusement, lUGTT doit considrer les impacts de ses appels la grve sur lconomie tunisienne; cette organisation respectable doit murir davantage ses stratgies politiques en tenant compte de la fragilit de lconomique du pays. Le Ministre, son tour, doit prendre en compte ces impacts conomiques (minimalistes), au lieu de continuer mettre de lhuile sur le feu, dans ses propos jugs offensants et dans ses dcisions infondes sur des tudes dimpact conomique. Parions quil saura mieux faire les compromis requis et tirer les conclusions appropries lavenir.Lconomie tunisienne est dans un piteux tat. Aprs les tensions lies au limogeage de BriKi, nous voil avec un duel dgos opposant Yacoubi, le syndicaliste fonceur et Jalloul, luniversitaire engag, maladroit, mais honnte. Ces deux leaders et leurs troupes doivent tre raisonns par la prise en compte des impacts conomiques de leurs dcisions et emballements irrationnels dans les jours venir.Les socits dveloppes ont russi crer des mcanismes de ngociations responsables, qui mettent au cur de leurs compromis les enjeux conomiques de leur pays. Ils ont ainsi pu inflchir plein de dogmatismes idologiques, carter les plus narcissiques, le tout pour trouver les ententes efficientes, pour viter les escalades improductives et tuer dans luf les rhtoriques et vellits nfastes la croissance conomique et la paix sociale.