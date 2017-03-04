محكمة فرنسية ترفض إطلاق سراح سعد لمجرد

Samedi 04 Mars 2017

وكالات





Publié le:2017-03-04 22:15:56

- تقدم دفاع المطرب المغربي سعد لمجرد للمحكمة العليا بفرنسا طلب بإطلاق سراح لمجرد مؤقتاً، وذلك في جلسة الإستماع التي أقيمت يوم الجمعة في فرنسا.وقررت المحكمة رفض الطلب المقدم من دفاع سعد لمجرد، وذلك لعدم وجود ضمانات كافية خاصةً لخطورة التهمة الموجهة له حسبما ذكر موقع "أخبارنا المغربية".وبعد القرار تم إعادة سعد لمجرد مجدداً إلى سجن فلوري في باريس، لينتظر ماذا يحدث في الجلسة المقبلة، والتي لم يتم تحديد موعدها إلى الأن.يذكر أن سعد لمجرد متواجد في الحبس الاحترازي بفرنسا، بعد أن وجهت له تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للجريمة" في 28 أكتوبر 2016، وكان سعد خضع لفحوصات وتبين أنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات عند حدوث الوقائع المتهم بها.كما أن هناك قضية جديدة بدأت تظهر في الأفق متهم فيها لمجرد باغتصاب فتاة للمرة الثالثة بحسب موقع le parisien الفرنسي..وكانت القضية الجديدة التي يواجهها سعد لمجرد هو تقدم متعهدة الحفلات إلهام بوزيد بدعوى قضائية ضد سعد لمجرد لتطالب بالتعويض عن الخسائر التي تعرضت لها بسبب إلغاء الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن يقدمه سعد بفرنسا يوم 29 أكتوبر 2016، ولكن تم القبض عليه قبل الحفل بيومين.. (التفاصيل)