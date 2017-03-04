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تركيا: سقوط طائرة حربية يرجح أنها للنظام السوري
Samedi 04 Mars 2017
وكالات
- ذكرت تركيا السبت أن طائرة حربية من طراز ميغ-23 يرجح أنها تابعة للنظام السوري تحطمت على الجانب السوري للحدود ويعتقد أن الطيار تمكن من القفز.
وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، إن عملية بحث جارية عن الطيار الذي ربما هبط على الجانب التركي من الحدود.
وأضاف "من غير الواضح سبب تحطم الطائرة. وربما يكون بسبب الأحوال الجوية".
Publié le:2017-03-04 21:52:31
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