ماريو بالما مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة : هدفنا التتويج ببطولة افريقيا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 17:51:52

- اكد البرتغالي ماريو بالما مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة ان "هدف الفريق الوطني هو التتويج بالبطولة الافريقية سنة 2017 لكن قبل ذلك يجب الفوز بالدورة التاهيلية" وذلك في لقاء صحفي انعقد صباح اليوم السبت بمقر الجامعة قبل السفر الى البرتغال لاجراء تربص تحضيري يتواصل الى غاية 14 مارس الجاري.واوضح الفني البرتغالي ان المنتخب التونسي فريق جيد يضم في صفوفه لاعبين ذوي خبرة ومردودهم بصدد التطور معربا عن الاعتقاد بان الفريق قادر على ضمان التاهل الى نهائيات الكونغو (20-31 اوت).واضاف "صحيح ان التحضيرات انطلقت بنوع من التاخير لكن تربص البرتغال سيسمح لنا بالوقوف على حقيقة الاستعدادات البدنية والفنية لكامل المجموعة ووضع اللمسات الاخيرة استعدادا للدورة التاهيلة للمنطقة الاولى التي ستقام على مرحلتين الاولى في الجزائر من 14 الى 19 مارس والثانية بتونس من 24 الى 26 من نفس الشهر".واشار الى ان الخماسي التونسي بعد ان اجرى الجمعة الماضي بالمنستير مباراته الودية الاولى ضد منتخب الاجانب (91-72) سيخوض اربع مقابلات ودية اخرى في تربص البرتغال حيث سيواجه زملاء مكرم بن رمضان فريق غيماراس يوم 7 مارس قبل التباري مع اوليفيرنسي يوم 8 واليابوم يوم 9 وغاليتوس يوم 13 من نفس الشهر.وستجمع الدورة التاهيلية للمنطقة الاولى منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا.وعبر بالما عن تفاؤله بقدرة المنتخب التونسي على رفع التحدي رغم المنافسة التي سيجدها من قبل المنتخب المغربي بالخصوص الذي قال عنه انه فريق جاهز يتالف في اغلبيته من لاعبي فريق سلا بطل المغرب والثالث في كاس افريقيا للاندية البطلة الاخيرة مؤكدا في الوقت ذاته ثقته في قدرة لاعبيه على الدفاع عن حظوظهم.واعلن علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة من جهته ان المرحلة الثانية للدورة التاهيلية ستجرى برادس بعد ان كانت مقررة في المنستير مبينا في هذا السياق ان تصرف الجمهور في اللقاء الاخير الذي اقيم بالمنستير دفع المكتب الجامعي الى تغيير مكان الدورة قائلا "نحن نريد جمهورا يشجع المنتخب من اجل الراية الوطنية" مؤكدا ان الجامعة ستتخذ التدابير اللازمة من اجل احكام تنظيم هذه الدورة.ويذكر ان صاحبي المركزين الاول والثاني سيتاهلان الى النهائيات القارية التي ستقام بمشاركة 16 منتخبا (12 من تصفيات المناطق اضافة الى الكونغو (البلد المنظم) ونيجيريا (حامل اللقب) و2 بطاقة دعوة.واشار لاعب المنتخب الوطني مكرم بن رمضان من ناحيته ان التحضيرات تدور في ظروف جيدة مبينا ان المباراة الودية الاولى لا تعكس حقيقة مستوى الفريق لا سيما بعد نسق مقابلات البطولة وضغط المباراة الاولى تحت قيادة الاطار الفني الجديد.وتابع ان مباراة الجمعة كانت فرصة لتشريك كافة اللاعبين وتقييم اللعب الجماعي للفريق ولا سيما في الدفاع مؤكدا حرص الجميع على ان يكونوا على اتم الاستعداد مع انطلاق الدورة التاهيلية.فراس لحياني (الاتحاد المنستيري) - مكرم بن رمضان (النجم الساحلي) - عمر الموحلي (النجم الساحلي) - مهدي السياح (النجم الساحلي) - حمدي براع (النجم الساحلي) - رضوان سليمان (النجم الساحلي) - نزار كنيوة (النجم الساحلي) - زياد الشنوفي (النادي الافيرقي) - محمد مختار غيازة (النادي الافريقي) - بشير حديدان (النادي الافريقي)- عمر عبادة (النجم الرادسي) - مراد مبروك (النجم الرادسي) - زياد التومي (النجم الساحلي) - محمد حديدان (النجم الرادسي) ر/هس