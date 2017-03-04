بعد البراءة .. دعوات لتعويض مبارك !

Samedi 04 Mars 2017





Publié le:2017-03-04 17:47:26

خرج الرئيس المخلوع حسني مبارك منتصرا من " محاكمة القرن" ، بعد ان اصدرت محكمة النقض المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير ، بهذا الحكم يكون مبارك قد تجاوز اخطر التهم الثابتة بالأدلة الموثقة التي تجاوزتها المحكمة واسقطتها لحسابات واهية ، حيث بدت النصوص التبريرية التي ساقها المستشار احمد عبد القوي ابعد ما يكون عن روح القانون غارقة في التركيب والمغالطات تحاول التسويق لبراءة لا يمكن تبريرها ولو احتشد عباقرة التبرير في العالم لنقض القرائن ما استطاعوا خدشها ناهيك عن نقذها .تمكن المشير السيسي من رد الاعتبار للمخلوع على حساب دماء 25 يناير ليتسنى للمكينة القريبة من مبارك تنظيف السيسي من مجازر رابعة والنهضة والنصب التذكاري وغيرها ، خرج مبارك من كوم الجرائم الفاقعة كالشعرة من العجين وتبخرت كل تلك الدماء وانتهت قصة 25 يناير بشكل كاريكاتوري ساخر ، لكن الاوفياء لثورة الشباب يؤكدون انها نهاية مؤقتة او بالأحرى وعكة ادخلت 25 يناير الى العناية المركزة لكن سيكتشف الجميع انها ستخرج اكثر قوة بعد ان تسترد عافيتها ، هكذا رد احد النشطاء على تهكم انصار مبارك بعد الحكم ، نشطاء المنظومة القديمة عبروا بأشكال واسعة عن فرحتهم بخروج ما اطلقوا عليه اسم الزعيم والاب الروحي لمصر وحاميها وسندها ..الى ذلك من عبارات التمجيد ، كما شرعوا في الحشد للمطالبة برد الاعتبار للــريس على حد قولهم ، بعضهم اكتفى بالرد المعنوي وطالب باعتذار الدولة المصرية لرمزها ، فيما طالب غيرهم بإجبار ما اسماهم بقيادات الجماعة الارهابية في السجون ،على توقيع شهائد اعتذار على خلفية مشاركتهم في تهييج الشعب واسهاماتهم في جريمة 25 يناير "التعبير لانصار مبارك" ، في حين ذهب العديد من انصار المخلوع الى المطالبة بتعويضات مالية تكون في حجم الاساءة التي لحقته ، تعليقات اخرى وصلت الى حد التحريض عن المحكمة الدستورية التي مكنت مرسي الــ... من الجلوس في مكان الريس مبارك ، في حين اختار احد النشطاء عبارة مؤذية وجهها للثوار حين خاطبهم باسم مبارك " فضلتوا تدعوا ربنا يطول في عمرى علشان تشوفونى وانا بتذل ، اتاريه طول في عمرى علشان اشوفكم وانتو بتتذلو " ، ولعل ابشع ما صدر تلك الدعوة التي ينوي البعض بعثها من جديد بعد ان فشلوا في التسويق لها سنة 2015 ، والتي تطالب باستصدار حكما يجرم حركة 25 يناير ويحمل وزر الخسائر المادية والبشرية لكل من شارك فيها خاصة من النخب الحزبية والفكرية .ببراءة مبارك من دم شهداء الثورة تكون 25 يناير قد خسرت جولة مهمة من جولاتها ، لكن بالتأكيد لم تخسر المعركة مثلما يروج لذلك انصار المخلوع ، هي هزيمة قاسية في جولة مفصلية ماكان لها أن تكون لولا نجاح منظومة القمع في تحشيد الايديولوجيا الهشة القديمة الرثة بأبعادها اليسارجية القومجية والاسلاموجية المتمثلة في حزب النور ، لا لوم على مبارك لانه لم يفعل الى المنطق ، والا من الغبي الذي يرى ملك مصر يسحب من تحته ويَلمح الجماهير تنظف المصقلة وتؤهلها لحدث وشيك ثم لا يتحرك للدفاع عن مغتصباته ورقبته ورقاب العصابة معه ، ايضا من يلوم ابواق الارتزاق على لقمة سائغة وجدوها سهلة مكتنزة وان غمّست بدماء الاحرار ، و من يلوم رجال المال الذين نمت ثروتهم من عرق المساكين وجماجمهم ، ان من يحمل أوزار الجريمة كاملة بلا نقصان هم برهامي وصباحي والبرادعي وموسى وغيرهم من شلة المجد العروبي الكاذب والانسنة المغشوشة واصحاب المؤلفات المغشوشة التي تبحث زورا في مستقبل دولة الحق والقانون والعدل ، هؤلاء هم من يستحقون ان يساقوا الى المصب اين يلقي التاريخ فضلاته ويتركون فريسة للموت الذليل ، ينتهون هناك بذلة ترشح عليهم مراحيض الزمن وتتجشأ في مناخيرهم الحضارة .