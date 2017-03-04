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Sport

على معلول يتلقى دعوة للمشاركة في تربص المنتخب التونسي من 19 الى 29 مارس

Samedi 04 Mars 2017
بــاب نــات - افاد النادي الاهلي المصري ان مدافعه الدولي التونسي علي معلول تلقى دعوة ً للمشاركة مع المنتخب الوطني لكرة القدم في تربص إعدادي خلال الفترة المقبلة مقرر للفترة من 19 الى 29 مارس الجاري.

ويذكر ان الاهلي المصري سيلاقي نادي بيدفيست الجنوب افريقي يوم 19 مارس الجاري في جنوب افريقيا في اطار اياب الدور السادس عشر من تصفيات كاس ابطال افريقيا ما قد يضطره للالتحاق بالتربص بعد انطلاقه شانه في ذلك شان بعض اللاعبين التونسيين الدوليين المنتمين لفرق الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي المشاركة في المسابقتين الافريقيتين والذين سيكونون مدعويين ايضا لخوض مقابلات اياب الدور السادس عشر خارج تونس.

وسيتبارى النجم الساحلي مع فريق تاندا الايفواري والترجي الرياضي مع فريق حوريا الغيني في رابطة الابطال فيما سيواجه النادي الافريقي نادي القوات المسلحة السيراليوني ويتبارى النادي الصفاقسي مع يونغ سبورتس الكامروني في كاس الاتحاد.
وستقام مقابلات الذهاب يوم 10 او 11 او 12 مارس القادم بتونس والاياب يوم 17 او 18 او 19 من نفس الشهر خارج تونس.
ويذكر ان المنتخب التونسي يفتتح تربصه التحضيري يوم 19 مارس بتونس حيث يجري يوم 24 مارس الجاري مباراة ودية مع منتخب الكامرون بملعب بن جنات بالمنستير ثم يوم 28 مارس مع نظيره المغربي في مراكش.

ر/ زهو

Publié le:2017-03-04 12:43:51

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