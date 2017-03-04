في عندي ما نقلك : ترفض تلبية أمنية أخيها لزيارته على فراش الموت بإيعاز من زوجها

Samedi 04 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 12:32:14

- صدم مشاهدوا برنامج " عندي ما نقلك" الذي يبث في قناة الحوار التونسي ببث حلقة اظهرت سوء العلاقات التي يمكن ان تجمع شقيقا بشقيقته حتى لو كان على فراش الموت.الحلقة تناولت موضوع شاب من العاصمة استدعى امراة من جندوبة وزوجها ليخبرها بان شقيقها " رحيم" على فراش الموت ويطلب لقائها قبل موته.الصدمة هو ان الزوجة رفضت لقاء شقيقها بإيعاز من زوجها ليتضح انها قامت بالاستيلاء على أمواله وتركته في المستشفى بديون وصلت الى 500 دينار ليقوم احد أصدقاء رحيم باستضافته والاعتناء به رغم أوضاعه الاجتماعية الصعبة.وقد قام الاعلامي علاء الشابي بزيارة " رحيم المريض" الذي توفي بعد ايام معدودات تاركا الدنيا وصدمة لدى الشعب التونسي الذي لم يستطع ان يصدق حجم التفكك الأسري وعلاقات القرابة.