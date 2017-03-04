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في عندي ما نقلك : ترفض تلبية أمنية أخيها لزيارته على فراش الموت بإيعاز من زوجها

Samedi 04 Mars 2017
بــاب نــات - صدم مشاهدوا برنامج " عندي ما نقلك" الذي يبث في قناة الحوار التونسي ببث حلقة اظهرت سوء العلاقات التي يمكن ان تجمع شقيقا بشقيقته حتى لو كان على فراش الموت.

الحلقة تناولت موضوع شاب من العاصمة استدعى امراة من جندوبة وزوجها ليخبرها بان شقيقها " رحيم" على فراش الموت ويطلب لقائها قبل موته.
الصدمة هو ان الزوجة رفضت لقاء شقيقها بإيعاز من زوجها ليتضح انها قامت بالاستيلاء على أمواله وتركته في المستشفى بديون وصلت الى 500 دينار ليقوم احد أصدقاء رحيم باستضافته والاعتناء به رغم أوضاعه الاجتماعية الصعبة.
وقد قام الاعلامي علاء الشابي بزيارة " رحيم المريض" الذي توفي بعد ايام معدودات تاركا الدنيا وصدمة لدى الشعب التونسي الذي لم يستطع ان يصدق حجم التفكك الأسري وعلاقات القرابة.





Publié le:2017-03-04 12:32:14

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2 de 2 commentaires pour l'article 139330

Laabed  (Tunisia)  |Samedi 04 Mars 2017 à 13h 37m |           
أعجبني زمري ،فهو رجل شهم و متخلق و رحيم و فيه كل الخصال التي تتمناها في انسان،اتمنى له كل الخير

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Samedi 04 Mars 2017 à 12h 47m |           
لم اكن اتصور ان انسانا مسلما يرفض ان يلقي النظرة الاخيرة على اخيها وهو على فراش الموت ماهاذا اكل هذا حقد وكراهية تصل الى قطع الارحام ما هذه القلوب الغلف اللطف يا ربي اللطف اللطف وربي يهدي



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
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