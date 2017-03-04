تحضيرات دسمة للمنتخب التونسي للجيدو استعدادا لبطولة افريقيا المقررة في افريل القادم بمدغشقر

Samedi 04 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 16:09:31

- تواصل النخبة الوطنية للجيدو للاكابر والكبريات تحضيراتها استعدادا لبطولة افريقيا للعبة التي ستحتضنها مدغشقر من 14 الى 16 افريل القادم حيث سيسعى المنتخب التونسي للدفاع عن اللقب القاري الذي احرزه في النسخة الاخيرة التي احتضنتها تونس.وافاد سمير الغضباني الكاتب العام القار للجامعة التونسية للجيدو "وات" بان "منتخبي الاكابر والكبريات اجريا من 21 فيفري الى 2 مارس تربصا مغلقا بمدينة دوسلدورف الالمانية وسيدخل المنتخبان بالاضافة الى منتخبي الاواسط والوسطيات في تربص جديد بداية من يوم الاثنين القادم بمركز التربصات بعين دراهم يتواصل الى غاية 15 مارس الجاري وذلك في اطار التحضيرات للموعد القاري فضلا عن المشاركة المرتقبة للاواسط والوسطيات في دورة دولية باليونان من 20 مارس الى 8 افريل القادم والتي ستكون مشفوعة بتربص مشترك مع ثلة من المنتخبات".وتابع الغضباني قائلا ان 'المحطة الحاسمة لتحضيرات منتخب الاكابر تحت اشراف البطل العالمي السابق انيس الونيفي والكبريات بقيادة المدربين صلاح الرقيق وانور ذياب ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس باجراء تربص ينطلق خلال الاسبوع الاخير من شهر مارس قبل العودة مجددا الى تونس لاستكمال اخر التحضيرات ثم شد الرحال الى مدغشقر مسرح بطولة امم افريقيا للجيدو".ويذكر ان القائمة النهائية لمصارعي الجيدو التي ستدافع عن اللقب القاري لم يقع تحديدها بعد في ظل تواجد ثلة من العناصر ضمن القائمة الموسعة حيث سيقع اختيار 7 فتيان و7 فتيات للتحول الى مدغشقر وتنطلق عناصر مثل فيصل جاب الله وعبد العزيز بن عمار واسامة محمود السنوسي وفرج الذويوي في الذكور وسحر الطرابلسي ونهال شيخ روحو وسارة المزوغي ومريم البجاوي والفة السعودي بحظوظ وافرة للتواجد ضمن النخبة الرسمية التي ستدافع عن راية الجيدو التونسي في موعد مدغشقر.ر/حسني