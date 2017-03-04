الاسبوع المقبل حسم ملف الاطار الفني الجديد للمنتخب التونسي للكرة الطائر

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 15:08:06

- اعلن رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة فراس الفالح انه سيتم حسم ملف مدرب المنتخب التونسي للاكابر خلال الاجتماع المقبل للمكتب الجامعي المقرر نهاية الاسبوع القادم.واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" ان قائمة الاسماء المرشحة للاشراف على تدريب المنتخب التونسي تضم حاليا 5 مدربين من اربعة بلدان ذات تقاليد عريقة في الكرة الطائرة (ايطاليان وبرازيلي وصربي وفرنسي) مشيرا الى ان الاختيار سيكون بالتنسيق مع الادارة الفنية للجامعة مع الاخذ بعين الاعتبار رهانات المرحلة القادمة واهدافها.وتجدر الاشارة الى ان المكتب الجامعي الجديد الذي تم انتخابه موفى شهر نوفمبر الماضي قرر عدم تجديد عقد المدرب السابق للمنتخب التونسي فتحي المكور الذي انتهى خلال شهر ديسمبر الفارط.وتنتظر المنتخب التونسي في الفترة القادمة عدة استحقاقات هامة ابرزها منافسات الرابطة العالمية التي سيخوضها ضمن التصنيف الثالث الى جانب كل من مونتينغرو وتايوان واستونيا وكازاخستان اذ ستقام الدورة الاولى بمونتنيغرو من 2 الى 4 جوان 2017 فيما اسند لتونس تنظيم الدورة الثانية من 9 الى 17 جوان 2017.كما سيكون المنتخب التونسي خلال الصائفة القادمة على موعد مع البطولة الافريقية 2017 التي سيتم تحديد مكان اقامتها لاحقا.ر-امين