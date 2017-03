L’Administration publique en Tunisie : «Boite de Pandore», «Arch de Noé» ou fer de lance de la démocratie

Samedi 04 Mars 2017

Boite de Pandore

Arch de No

Une administration comme rampe de lancement de dmocratie naissante

1- Lattrition de lAdministration publique tunisienne est un mal ncessaire. Une telle attrition des effectifs doit, cependant se faire dans le cadre de rgles objectives respectant les valeurs thiques et les impacts associs dans le contexte de la Tunisie. Les effectifs plthoriques de chaouchs, de chauffeurs, de secrtaires, de commis, petits chefs (dont certains nont mme pas de bureaux dans ldifice; leur bureau est dans le caf en face) doivent tre librs, mais pas nimporte comment. Ce rabotage doit toucher aussi, le surnombre de policiers oisifs dans les artres principales de Tunis, les pourtours du Palais de Carthage, lambassade de France ou encore la Casbah (autour des bureaux du Chef de gouvernement). Une police intelligente et efficace nest pas une police plthorique, oisive, intrusive, vulgaire et impolie lgard du citoyen. Des responsables crdibles et populaires nont pas besoin dautant de policiers et de voitures blindes. Une telle attrition peut se faire par un remplacement sur trois, de tous ceux qui partent la retraite ou vers dautres secteurs dactivit. Un minimum de 150 000 fonctionnaires est librable sans trop de consquences sur lefficacit et la productivit de notre service public, et dans les plus brefs dlais. Des mesures daccompagnement doivent aider la rinsertion et la prise en charge ventuelles de ceux qui sont dans le besoin.

2- Dans lAdministration publique tunisienne, le temps est venu pour crer une zone tampon (dans les structures et organigrammes ministriels) entre les ministres lus/cabinets des ministres (acteurs partisans) et les activits des fonctionnaires/commis de lÉtat. Une telle approche est en vigueur dans les administrations anglo-saxonnes, et o le Ministre est talonn par un Sous-ministre apolitique (non lu), charg de la gestion des relations douteuses entre le monde politique et celui des fonctionnaires, censs tre neutres et protgs des pressions et dictats des lobbyistes et groupes dintrts.

3- En plus de lattrition, ladministration publique tunisienne a besoin dune vraie cole suprieure dadministration et de gouvernance. La formation continue constitue la clef de voute. Aujourdhui, lENA de Tunis est devenue une relique prhistorique, un vestige colonial de par ses formations, son texte de cration (par les Franais), avec un manque de moyens criant et inertie patente face aux impratifs de rnovation de la fonction publique. Des vrais programmes de formation (en politiques publiques, en valuation de programmes, en mesure de rendement, gestion axe sur les rsultats, etc.) et de sensibilisation doivent tre initis par des universitaires comptents, et pas par de vieux fonctionnaires la retraite qui reproduisent, les yeux ferms, les schmes dadministration la franaise (reproduits sur des notes jaunies par le temps et datant des annes 1970) et dpasss par lhistoire. Mes respects vont aux plus mritants et plus performants. Ladministration a besoin de linnovation, dune relve brillante, ouverte lexprimentation, la crativit en continu et dans la transparence. Et comme le dit la sagesse sociale on ne fera pas du neuf avec du vieux, tant et aussi longtemps que lENA est sclrose et tlcommande par le Cabinet du Chef du gouvernement et la vieille garde, lAdministration publique continuera agoniser sans aides ni secours. Il faut commencer par changer son nom Universit dAdministrion publique et de Gouvernance dmocratique.

4- Encadrer les activits des lobbyistes, et opter pour un systme qui reconnait ces influences impossibles contrer de faon policire classique. Les groupes dinfluence ne peuvent tre abolis par dcret ou par des discours lectoralistes sur un plateau de tlvision prive. Dans de nombreux pays anglo-saxons et germaniques, un registre de lobbyistes est instaur, et chaque fois quun ministre et un lobbyiste se rencontrent, ceci doit tre su, document et diffus au grand public. La non-conformit ces rgles constitue une raison de limogeage du ministre.

5- Instaurer un mcanisme dvaluation et de vrification de la performance des Ministres et Secrtaires dÉtat. Un tel mcanisme doit commencer par une dfinition de leur mandat et priorit dactions (prcisment) lors de leur assermentation, avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs atteindre dans le court et le moyen terme. Et communiquer ces mandats au grand public, aux fins dinformation de suivi dmocratique.

6- Dans la mme veine, instaurer une planification stratgique trisannuelle pour chacune des 3000 entits de ladministration publique, et ce pour dfinir les valeurs, les orientations, les objectifs, les moyens et les rsultats atteindre de faon mesurable et se prtant la vrification dans le cadre dun rapport annuel obligatoire et accessible au public.

7- LAdministration publique a besoin dun dcret ou dune directive gouvernementale imposant la culture de lvaluation et de la rvision des programmes, des organisations et politiques publiques. Les organisations et les programmes doivent tre valus priodiquement de manire mesurer les ventuelles dfaillances et les rsultats obtenus.

8- Le Ministre de Finances doit produire une mthodologie et un mcanisme fiable permettant de voir qui sont les bnficiaires des crdits dimpt, des exonrations de TVA, autres cadeaux fiscaux procurs mme les taxes payes par les citoyens. Un tel rapport dcrit annuellement aussi toutes les dpenses fiscales, par secteur, par rgion et par principaux bnficiaires.

9- Une nouvelle Loi rgissant la modernisation de lAdministration publique doit tre vote rapidement, pour rgler les incessantes intrusions politiques rptes, systmatiser les formations lthique, lgifrer sur les recrutements et promotions au mrite (par concours, critres et pas de faon discrtionnaire), rhabiliter limage du fonctionnaire, imposer les quipements requis (bureau, fourniture, bureautique, chauffage, salubrit, etc.), grer les conflits dintrts et redonner confiance aux citoyens dans le service et le bien public.





La semaine dernire, la seule intention de dmission du Ministre de la Fonction publique a remu ciel et terre en Tunisie. Un vent de panique prit soudainement le Chef de gouvernement; piqu au vif, sest mis enchainer les dcisions, toutes aussi dsastreuses les unes que les autres. Il a dabord nomm un ministre remplaant, illico presto, sans consulter ses partenaires et faisant fi de la Feuille de route rgissant lthique, la coordination et lessence mme des mandats de lactuel gouvernement. Les rouages du Prsident Essibsi ont certainement profit de la fbrilit dEchahed pour parachuter consanguin et agnat du Prsident, prt tout faire! Vient ensuite une parade tlvise et en meute ministrielle organise; tout ce branlebas de combat montre que la mche dEchahed tait courte, elle se consume vite pour exploser au point de lyncher lchement et en public un homme, un ministre, un collgue dmissionnaire. Il faut dire que celui-ci est qualifi de zouave abattre par les cercles influents des banlieues huppes de la Marsa.Mais, voil ce nomin de Ghariani finit par se dsister, ayant vu que lopinion publique a dcouvert la cabale du Chef du gouvernement et les vilains stratagmes de Carthage. Le feuilleton ne sarrte pas l; encore un Chef de gouvernement envenim et dangereusement hyperactif, dcide dabolir un Ministre entier, un ministre qui a un droit de regard sur plus de 800 000 fonctionnaires (et familles en charge comptant quasiment la moiti de la population tunisienne), plus de 3077 entits administratives et un colossal budget de fonctionnement li au secteur public; avoisinant les 71% du PIB ( selon le rapport du FMI, 2016, p.27 ).Un paysage vraiment dplorable, pitoyable aux cimes de lÉtat tunisien! Un paysage exhibitionniste, mettant en relief un Chef du gouvernement peu cavalier dans ses gestes et peu rflchi dans ses dcisions et comptences en tant quhomme dÉtat. La Tunisie ne mrite pas cela! Cest lamentable et gravissime pour la suite des choses. Je traitais dans un texte prcdent du risque dasphyxie des ambitions et attentes de la rvolution en Tunisie. Avec de telles dcisions et carences, on peut sattendre tout et son contraire de notre Chef du gouvernement, avec les consquences inoues possibles et probables dans le contexte (national et international) des pressions exerces sur la Tunisie post-printemps arabe.Pour le commun des mortels, cela fait partie des coups bas et autres mesquineries revanchardes du jeu politique. Non, je mexcuse lactuel Chef de gouvernement donne limpression dtre un pilote qui change de cap, daltitude, dhumeur, dquipage, de chemise et de vitesse sans prendre le temps de calculer ses trajectoires et les risques encourus. Grer un État nest pas une mince affaire, cela requiert de la sagesse, de la maturit, du sens de lhonneur et de la suite dans les ides. Six mois aprs sa nomination, notre Chef de gouvernement na pas dmontr le leadership, la rectitude politique et les attitudes prrequises.Ce qui vient de se passer rcemment dans les valses dcisionnelles du Chef du gouvernement, nous apprend aussi que lestablishment politique prend le Chef du gouvernement en otage et lobligerait probablement enchainer les dcisions successives, insenses, contradictoires et dont la finalit est probablement dessine par des lobbys se tenant lombre, sans quil en soit inform ou convaincu de la porte de ces dcisions et pouvoir confr par la constitution.Au lieu daller plus loin dans la description de la scne et de ses tnbreux mandres (intrts et lobbys), je vous propose, dans le reste du texte, une lecture des enjeux de cette pomme de discorde, quest lAdministration publique en Tunisie. Ma lecture avance une radiographie avec deux diagnostics, assortis dune batterie de pistes daction pouvant inspirer laction collective pour extirper lAdministration publique tunisienne de sa torpeur, de sa lthargie lgendaire et sa partisanerie paralysante face un Chef de gouvernement devenu imprvisible (pour les marchs financiers), tellement dstabilis et prt tout pour passer au travers de la gorge des Tunisiennes et des Tunisiens sa faon de voir le bien public et la gestion de lÉtat.Le premier constat a trait au fait que lAdministration publique en Tunisie renferme un gisement de colis pigs, de dossiers macrs et informations sensibles pouvant tre compromettantes et dvastatrices pour de nombreux dirigeants de lÉtat, des lobbyistes et intrts trangers; surtout que la loi favorisant la dnonciation des corruptions ajoute de la nervosit de nombreux loups dj dans la bergerie.Jutilise la mtaphore comparant notre administration publique une boite de Pandore; celle-ci, une fois entrouverte, ses manations nausabondes peuvent empester voire mme asphyxier tout un univers dincomptences, de rseaux de corruptions, daffairistes, de raquetteurs notoires et autres truands en col blanc, cravate assortie; voiture(s) de fonction et chauffeur(s).Certes, ils sont minoritaires les fonctionnaires ripoux (20% au plus), mais leur pouvoir dvastateur est incommensurable.Mon deuxime constat compare notre Administration publique lArch de No, puisque dans cette structure labyrinthique et pyramidale, les salaris sont souvent recruts et promus grce une culture de proximit (elmaaref) et un jeu de pistons (elaktef), et o les candidats issus des rgions dfavorises, des contres excentriques nont aucune chance dembarquer sur cette boue de sauvetage ultime, presque exclusivement rserve certaines castes et filiations.Je finirai par une batterie de balises et pistes de solution pouvant aider purger ladministration de ses dmons, pour lui donner un souffle de modernisation et de vritables leviers dmancipation vis--vis des lobbys, des pressions politiques; des rapaces nichs non seulement au cur du pouvoir, mais aussi dans les ttes pensantes de certains mdias et pseudo-lites, ayant une posture intellectuelle monnayable par une vulgaire rception organise par, entre autres, lambassadeur de France, son excellence M. Olivier Poivre-D Arvor.La mythologie grecque nous apprend que Promthe arrive rcuprer les flammes du feu des Dieux pour les offrir aux humains. Pour se venger, Zeus et Vulcain inventent une femme faite de beaut et de charmes irrsistibles, trs doue en sduction, infidlit et autres hautes trahisons. Appele Pandore (signifie "dote de tous les dons"), cette femme finit par obtenir en dot de mariage une prcieuse jarre contenant tous les maux de lhumanit, on lui interdisait de louvrir. Par curiosit, elle ne respecta pas la consigne et tous les maux svadrent pour se rpandre sur la Terre! Aujourdhui, et bien des gards, on comprend que M. Briki avait eu la tentation de faire comme Pandore, et douvrir la jarre. Son Chef du gouvernement a eu vent de cette tentation, et vous connaissez la suite (prcipitations, incohrences, lynchage, etc.). Oui, la Fonction publique tunisienne constitue une boite de Pandore, conue dans la pure tradition de la fonction publique franaise, avec ses penchants manifestes la hirarchie, la corruption, aux dictats des gangs affairistes, sans reddition de compte, ni vu ni connu! Pour sen convaincre, juste regarder la dlinquance de ladministration franaise et les affaires rcentes au somment de lÉtat franais, avec son lot de scandales, gaspillages, conflits dintrts, et hauts responsables pris en flagrant dlit (Cahuzac, Fillion, Sarkozy, Chirac, Strauss-Kahn, Jup, etc.); pour ne parler que des plus illustres de la Rpublique. Plus proche de nous, un ex-ambassadeur (Boris Bouillon) de France en Tunisie a t arrt rcemment en possession de lquivalent dun million de dinars en espce, sans pouvoir dmontrer lorigine de ce magot! Tout cela est document dans les mdias, et cest pourquoi on souhaite sortir notre administration publique des paradigmes et concepts inspirs par la France (ENA de France).Notre Fonction publique est une imitation crache du modle franais de ladministration publique, avec en prime une justice moins efficace en Tunisie! Notre Administration publique a des gnes un peu trisomiques et beaucoup de ses instances et compartiments sont conus pour avaler les couleuvres, taire les pires des complots, concocter les pires magouilles au profit des milieux daffaires les plus infectes, dplumer les plus dmunis, justifier linjustifiable des dtournements de fonds publics. Dans sa tradition franaise, notre administration est anime par une stratgie voulant maximiser le nombre des payeurs (de taxes par exemple) et minimiser le nombre des bnficiaires des crdits dimpt, des subventions et autres largesses cibles sur ordre des groupes ou acteurs puissants dans le systme. Soit une administration qui a tendance diffuser ses cots (sur les citoyens), concentrer ses bnfices (au profit des notables et intrts limits) et aux ordres des parrains et autres puissances occultes.La Fonction publique en Tunisie constitue une boite de Pandore, aussi parce que plusieurs scandales, voire mme de meurtres de civils (1958, 1963, 1978, 1984; 2011) sont toujours classs Secret-d État, avec des preuves bien gardes dans des silos tanches (archives inaccessibles du Palais de Carthage, du Ministre de lIntrieur, de la Kesba, de lAmbassade de France, etc.). Le citoyen lambda ( Tataouine ou Gaafour) ne peut rien savoir, tellement les vitres et les portes de la Fonction publique sont blindes, ne donnant aucune reddition de compte crdible sur ses rouages et sur les bnficiaires indus des deniers de lÉtat et des taxes payes par les citoyens. Malgr les efforts et les exigences du FMI, on ne sait toujours pas comment sont grs quelque 2 milliards de dinars par an, offerts de faon discrtionnaire peu transparente, comme crdits dimpt, exonration de TVA et autres cadeaux fiscaux dcids par le Chef du gouvernement et ses ministres rapprochs.Comprenez alors pourquoi le Chef du gouvernement a voulu nommer, la tte du Ministre de la Fonction publique, un ministre issu du srail et des lobbys du syndicat des Patrons. En plus dtre consanguin avec la ligne Essibsi et sa filire ramifie au sein du pouvoir actuel. Comprenez pourquoi le Chef de gouvernement a finalement aboli le Ministre de la Fonction publique et de la Gouvernance, pour rcuprer et mieux contrler les dossiers sensibles et vulnrables des nouveaux mcanismes de la dnonciation de la corruption. Depuis 2011, notre Boite de Pandore est encore cele au mpris de ceux et celles qui ont pay un lourd tribut pour laboutissement de la rvolution et pour une transparence dmocratique. M. Briki commence bruiter des scandales, et jespre quil aille au bout pour nous montrer durant les prochains jours plus de documents et preuves de ce quil a vu, su, senti ou vcu quand il tait aux commandes; notamment au sujet des pressions, influences, corruptions et autres manuvres compromettantes. En revanche, il pourrait aussi tre considr comme juge et partie, dans ce quil nous dira. Il nest pas ncessairement un saint immacul, un blanc comme neige!Ce nest un secret pour personne, en Tunisie, si on ne dispose pas de proches dans les rouages du systme administratif et dans les organisations publiques ou parapubliques, nos chances dtre recruts diminuent de beaucoup, allant du tiers pour les rgions urbaines, de moiti pour les rgions rurales, et probablement jusqu 90% pour ceux issus de certaines peuplades, zones en bullition et juges tort comme maudites pour les castes privilgies du pouvoir en place.En Tunisie, lunivers de la fonction publique centrale est tiss serr, pour ne laisser rien transparaitre. Un ancien PDG de Tunis Air (socit dÉtat subventionne par nos taxes) avouait rcemment que le tiers des agents de la compagnie ont des liens de proximit familiale et de consanguinit. Il avoue que ce nest pas rare de voir des agents travaillant dans la compagnie, et ayant leur papa, leur maman et la conjointe/conjoint travaillant, tous chez Tunis-Air, et dans le mme difice de la compagnie ou dans ses bureaux de laroport.De lextrieur, tout laisse comprendre que la Fonction publique sapparente un trsor de guerre, un magot dune Razzia russie (gaswa); qui permet aux plus conqurants, aux plus puissants de nommer les leurs dans les postes clefs, de donner des contrats juteux aux amis et de placer leurs prognitures comme ambassadeurs ou PDG de socits dÉtat. Vous me corrigez si jexagre : Essebsi Prsident a confi le parti Ennidda son fils, celui-ci nomme Echahed comme Chef du gouvernement, celui-ci nomme Ghariani; qui son tour, sil tait confirm, aurait trs probablement plac plus de monde de ses cousins et rseaux au sein de lUTICA la tte des administrations clefs de lÉtat. À quand un arbre gnalogique sur les filires ministrielles et gouvernementales! On apprendrait beaucoup sur la notion de lÉtat, en tant que trsor de Razzia tribale (prise de guerre). Oui, un beau sujet de recherche doctorale en conomique politique!Les dernires propositions dlagage et de licenciement de quelques 10 000 fonctionnaires immdiatement et 50 000 terme, ne me paraissent pas exagres, aucunement! La Fonction publique a besoin dun lagage en rgle et dun dpoussirage radical. Jirai mme pour appuyer lagage de plus de 100 000 fonctionnaires dici les 3 ans venir. Cela dit, je ne suis pas favorable au scnario voulant se dbarrasser du bb avec leau du bain; autrement dit les services rendus avec les fonctionnaires remercis. Lattrition de la Fonction publique a besoin dun plan de restructuration pralablement dfini et dune dmonstration fiable et ngocie des impacts et oprations prvisibles: par qui commencer, partir de quel critre, quel cot, dans quel secteur, quelle rgion, pour quelle compensation, etc. Le Chef du gouvernement est des lustres de cette logique de transparence et de rationalisation claires; idem pour Mme Zribi! On ne nous dit rien, absolument rien sur les projets visant le dgraissage du mammouth. Rien de rien sur les modes opratoires et vux tlcommands, entre autres, par le FMI.Cest juste incroyable de penser quun Chef de gouvernement se permette aujourdhui (en Tunisie post-rvolution) de tels propos, sans se questionner sil pouvait tre convaincant, crdible; quand il dcide comme il dcide, quand il improvise comme il le fait, sans bon sens et sans suite dans les ides.Cela dit, il ny a pas que des reproches lArch de No. LAdministration tunisienne a maintenu l'État tunisien debout et solidement ancr dans les territoires et la Tunisie profonde quand la rvolution est venue balayer les murailles et chimres cultives par les aptres de lancien rgime, ceux-l mmes qui ont gr la Tunisie sang et feu, au gr de leurs intrts bien nichs dans les dictats des lobbys en prsence, y compris les dictats diplomatiques des ex-colonisateurs devenus soudainement prcheurs de bienfaisance , philanthropiques dans leur posture et nouveau dguisement, comme son excellence lambassadeur de France omniprsent auprs des certains ministres et journalistes souffrants du complexe du colonis (complexe bien dcrit par mon ami tunisien Albert Memmi dans un de ses plus rcents livres).Certains lecteurs peuvent me trouver un peu trop acerbe, virulent et dans le champ, sans chiffres, ni preuves. Je me limite dire que les sondages aident comprendre mon dsarroi, celui du citoyen lambda quant au fonctionnement de notre Administration publique. Un srieux sondage (auprs de 8000 rpondants), publi il y a un mois, montre que i) 77% des citoyens dplorent le niveau catastrophique de la productivit et linefficacit de ladministration tunisienne, ii) 68% nhsitent pas trouver que les administrations publiques sont infestes de fonctionnaires corrompus et justes honteux. Les mdias anglais ont relat rcemment le cas dun secouriste tunisien tant intervenu lors des attentats de Sousse, et qui na pas hsit dpouiller une blesse britannique agonisante de tous ses bijoux avant de lui porter secours, hlas tardivement!Labsentisme, la dmotivation, le laisser-faire, la nonchalance, lirrespect du citoyen rongent jusque dans les os, notre administration publique, au point den faire un champ de ruine en termes de valeurs thiques, de loyaut et du sens du service public. Pourquoi notre Administration publique est-elle rendue l et pourquoi notre Chef du gouvernement ne fait rien pour prendre les devants et donner une vritable lance de modernisation cette prestigieuse institution de la Tunisie dmocratique ?Mes propos un peu forts sont issus dune connaissance approfondie des lieux et des interactions que je continue davoir avec les administrations, hauts fonctionnaires et services publics en Tunisie. Et cest pour a que je revendique et appelle de mes vux une modernisation des paradigmes, une restructuration profonde de notre administration et de ses quelque 3000 entits.Un pays sans administration performante, respecte et apolitique ne peut pas entretenir et honorer une dmocratie citoyenne, durable et porteuse de progrs conomique et social.Notre fonction publique reste et restera la vraie colonne vertbrale du service public et du bien public de la Tunisie, un pays riche de ses hommes et femmes, dans toutes les rgions et les contres. La Fonction publique recle du bon et du moins bon. Je suis daccord que beaucoup de hauts responsables de cette institution ont vers dans la compromission, dans la trahison et dans la corruption indigne. Ils sont nombreux ces fonctionnaires aux allures angliques, mais aux longues canines bureaucratiques, au train de vie douteux et agissements sulfureux. Les citoyens voient tout cela, ils ne sont pas nafs. Je fais partie d'une cole de pense qui soutient la rationalit et lintelligence du citoyen lambda, celui qui est dnigr tous les jours par le Chef du gouvernement de ses acolytes qui nont probablement jamais visit Oglet El Mertba; El Hamma ou Elhfai.Dans ce cadre, on peut sentendre que rduire le nombre de fonctionnaires aiderait dpouiller cette mgastructure de ses corrompus, de ses agents doubles et de ses improductifs. Le mnage doit tre fait un jour ou lautre; et tant qu faire, le plus tt serait le mieux. Les sureffectifs ne rsolvent rien aux enjeux defficacit du service public. Par exemple, la Tunisie compte plus de 150 000 policiers, agents de la garde nationale, douaniers et quivalent, soit presque 4 fois plus que le Maroc qui compte pourtant 3 fois plus de population et 5 fois plus de territoires.Le lustre de lAdministration publique, ou ce quil en reste, a t svrement amoch par les propos, comportements et incomptences manifestes de notre Chef du gouvernement.Le projet que je propose na pas t suffisamment port par les gouvernements ayant gr la Tunisie depuis 2011.Mais dans limmdiat, le Chef du gouvernement a tort de mettre son joug le Ministre de la Fonction publique et de la Gouvernance. Il est en conflit dintrts patent, il na pas suffisamment de recul pour comprendre les enjeux de ladministration et surtout il sest commis par des comportements au dpart irrespectueux lgard de lAdministration publique et des fonctionnaires. Ce Ministre doit rester autoportant et confi une comptence crdible, honnte et capable de travailler dans la collgialit et la transparence.