حماقة اخرى يرتكبها بعد لقاء حفتر.. مرزوق يحتج على لقاء الغنوشي اويحي !

Vendredi 03 Mars 2017





Publié le:2017-03-03 23:39:00

ايام قليلة بعد عودة قيادي المشروع محسن مرزوق من الحدود الليبية المصرية حيث كان في مهمة مزدوجة اعلن عن شقها المتمثل في الالتقاء بالعسكري المثير للجدل خليفة حفتر ولم يعلن عن الشق الثاني الذي راجت حوله الكثير من المعلومات الخطيرة التي وان ثبتت من شانها المس بسلامة امن البلاد ، بعد تلك العودة لم يترقب مرزوق طويلا حتى عاد بأكثر حماس الى المهمة التي دشنها بقوة عقب التقاء فريق جبهة الانقاذ طبعة ثانية مع السفير الاماراتي وثلة من المشرفين على الملف التونسي ومتابعة ثورته وانتقاله الديمقراطي ، المهمة تمثلت في ملاحقة تحركات راشد الغنوشي على جبهة الدبلوماسية الشعبية مع السعي لاستنساخ التجربة ، ثم والاهم الطعن في النشاط الخارجي والداخلي لزعيم النهضة وتعويمه بالنوايا السيئة مع تسويق ذلك على نطاق وساعة والتركيز على وسائل الاعلام المتعاونة والمعروفة بانحيازها لصالح الاجندات الشبيهة بأجندة مرزوق .حاول محسن مرزوق ممارات الغنوشي في محور الدبلوماسية الشعبية فوقع في ما يشبه المصيبة السياسية نتجت عنها جملة من الاستقالات في صفوف حزبه كما خلفت حالة من التذمر داخل المجتمع التونسي ، كان ذلك بعد اللقاء المشبوه والمحفوف.. الذي دار بينه وبين خليفة حفتر بمباركة من غرفة العمليات الاماراتية المنتصبة في العاصمة المصرية بقيادة جمعة مبارك الجنيبي وما ادراك ما جمعة مبارك الجنيبي هذا الاخطبوط الذي الحقت به ابو ظبي مجموعة دحلان المتشعبة لتصبح تحت امرته بعد ان كانت تعمل تحت امرة محمد بن زايد مباشرة ، رغم تلك الخطوة التي اقدم عليها مرزوق بمساعدة ومباركة الجانب الاماراتي وما نتج عنها من تداعيات سلبية ، عاد مرزوق ليرتكب اخطاء جديدة على نفس المحور ، هذه المرة و على هامش لقاء صفاقس وخلال محاولة النيل من الغنوشي والتلبيس على علاقته بالجزائر والتشكيك في نوايا الوساطة ، احتج مرزوق على زيارة صندوق اسرار الدولة الجزائرية احمد اويحي الى تونس للقاء الغنوشي كما احتج على الصلابي الذي التقى اويحي في محاولة لتقوية الجبهة التونسية الجزائرية في وجه المخطط الاماراتي الذي ينفذ بأذرع نظام السيسي ، وتبدو احتجاجات مرزوق مشحونة بالشكوك خاصة امام قبول الدولة التونسية بزيارة اويحي واستحسانها لذلك وفتح المجال امام الاشقاء الجزائريين لتكثيف اللقاءات الثنائية تجنبا للاسوا الذي تجهز له بعض القوى المشبوهة التي تسعى للعصف باستقرار البلدين من خلال تسعير الصراع الليبي واذكاء ناره لتكتوي بها تونس والجزائر .لم يتوقف الامر عند الاحتجاج على زيارة المسؤول الجزائري ومبعوث الرئيس بوتفليقة واستقباله من طرف الغنوشي ، بل تساءل مرزوق عن غياب الحكومة والدولة وصاح بانفعال "اين السيادة"!!! وكأن مرزوق يشير الى ان زيارة اويحي تثلم سيادة تونس ويْكانها نعرة جديدة ودعوة لبناء حاجز بيننا وبين الدولة التي نتعاون معها في الحرب على الارهاب بشكل لصيق الى درجة تتداخل فيها العمليات بعد ان وضعت الخطط والقوانين الاستثنائية التي من شانها تسهيل ملاحقة المجموعات المسلحة ورفع درجة التنسيق الى مستوى التكامل ، هل يصر محسن مرزوق على النيل من الجزائر ومعاقبتها فقط لأنها فتحت المجال امام الغنوشي واغلقته امامه ، الم يبادر مرزوق بإفساد علاقته بالجزائر حين تجاهلها عند توقيعه لوثيقة واشنطن ، وحين استهتر بقدراتها واستهتان بثقلها الاقليمي ، مقابل التعويل الكلي على امنية بقاء هيلاري في الصورة مع امنية اخرى بوفائها لبعض الوعود او الاشارات التي اطلقتها تجاه فتى النداء الحالم ، ثم لا يجب ان ينسى مرزوق تلك التصريحات المتعالية التي اطلقها بعد توقيعه وكيري على الوثيقة المهينة ، لما يصر مرزوق على زرع التوتر بيننا وبن الجارة الغربية ، وهل يعلم مغبة ذلك والمخاطر التي يمكن ان تنجر عن استفزازاته المجانية ، هل يعقل ان يشاغب مرزوق الجزائر لانها تستقبل الغنوشي باستمرار وتفسح له وتتوسع في الافساح !!! هل حقا يرغب مرزوق في املاء شروطه على الجزائر ومن ثم اجبارها على استشارته في من تستقبل !صحيح ان ما يفعله مرزوق مع الجزائر فعلته بعض الاحزاب الاخرى مع دول الخليج وتركيا في محاولة لقطع تونس عن كل الدول التي تملك علاقة جيدة او ودية مع حركة النهضة وسابقا مع الترويكا الحاكمة ، وان كانت تلك الخطوات تنم عن مراهقة سياسية لا يمكن ان يصلح اصحابها لقيادة دولة تحتاج الى عمق خارجي تنفس فيه من كربها الاقتصادي ، الا ان الامر يختلف مع الجارة المقربة ، فليحذر صاحب المشروع ، الجزائر ليست كل تلك الاطراف والواقع الجغرافي والتداخل الديمغرافي والمصالح والتاريخ والمستقبل ، كلها عوامل تأشر الى خطورة التلاعب بعلاقات بلادنا الاستراتيجية مع الجزائر ، وان كان مرزوق اقتنع ان السباق نحو قرطاج يفرض على المتراهنين بناء علاقة ناعمة مع المحيط ، فالاكيد ان الطريقة التي ينتهجها باتت خارج نطاق السلوك الدبلوماسي الصالح والبحث عن علاقات هادئة مع الاشقاء لا يمكن ان يكون بالغمز واللمز ولي الذراع .لا يمكن تصنيف مرزوق ضمن اغبياء السياسة في تونس فالرجل وان كان عُرف باحترافه سياسة الكعب العالي ، او السياسة اللّعوب ، إلا انه اذكى من الانحدار الى مستوى العربدة الدبلوماسية ، لكن ما كبل مرزوق هو الاتفاق الذي ابرمه مع الجانب الاماراتي والعناصر المتعجرفة التي تقود الغرفة والتي تجبر المتعاونين معها على الغاء عقولهم والانهماك في التطبيق الاعمى لمخططاتهم ، تلك محنة مرزوق حين قُيدت حركته وأخضع لسياسة الكفيل ، والغريب انه يعلم جيدا ان الكيان المالي المعمم الذي يقود معركة الثورة المضادة لا يعترف بالادوات الدائمة ، وعادة ما يتعامل مع منتدبيه وفق تاريخ الصلاحية ، يرقّمهم ثم حين ينتهي اجلهم يلحقهم بنفاياته ..احذر مرزوق ! اولاد زايد يغيرون "عملائهم" اسرع مما يغيرون عشيقاتهم .