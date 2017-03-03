بطولة الرابطة المحترفة الثانية- برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة

Vendredi 03 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 15:56:25

- في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و المقررة جميعها يوم الاحد 5 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا:ملعب بن عروس سبورتينغ بن عروس-النادي القربيملعب منزل بورقيبة الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة-نادي كرة القدم بالحماماتملعب الكاف اولمبيك الكاف-امل حمام سوسةملعب سليانة اتحاد سليانة-الاتحاد المنستيريملعب القصرين مستقبل القصرين-قوافل قفصةملعب اريانة الاصطناعي (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة-الملعب النابليملعب الهادي النيفر بباردو الملعب التونسي-الملعب الرياضي الصفاقسيملعب الرقبي بمساكن هلال مساكن-قرمبالية الرياضيةملعب 2 مارس بصفاقس سكك الحديد الصفاقسي-جندوبة الرياضيةملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين اولمبيك مدنين-جمعية جربة