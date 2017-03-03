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Sport

بطولة الرابطة المحترفة الثانية- برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و المقررة جميعها يوم الاحد 5 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا:

المجموعة الاولى :
ملعب بن عروس سبورتينغ بن عروس-النادي القربي
ملعب منزل بورقيبة الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة-نادي كرة القدم بالحمامات
ملعب الكاف اولمبيك الكاف-امل حمام سوسة
ملعب سليانة اتحاد سليانة-الاتحاد المنستيري

ملعب القصرين مستقبل القصرين-قوافل قفصة

المجموعة الثانية
ملعب اريانة الاصطناعي (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة-الملعب النابلي
ملعب الهادي النيفر بباردو الملعب التونسي-الملعب الرياضي الصفاقسي
ملعب الرقبي بمساكن هلال مساكن-قرمبالية الرياضية
ملعب 2 مارس بصفاقس سكك الحديد الصفاقسي-جندوبة الرياضية
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين اولمبيك مدنين-جمعية جربة

Publié le:2017-03-03 15:56:25

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