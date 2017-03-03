بطولة الرابطة المحترفة الثانية- برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة

المجموعة الاولى :
ملعب بن عروس سبورتينغ بن عروس-النادي القربي
ملعب منزل بورقيبة الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة-نادي كرة القدم بالحمامات
ملعب الكاف اولمبيك الكاف-امل حمام سوسة
ملعب سليانة اتحاد سليانة-الاتحاد المنستيري
ملعب القصرين مستقبل القصرين-قوافل قفصة
المجموعة الثانية
ملعب اريانة الاصطناعي (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة-الملعب النابلي
ملعب الهادي النيفر بباردو الملعب التونسي-الملعب الرياضي الصفاقسي
ملعب الرقبي بمساكن هلال مساكن-قرمبالية الرياضية
ملعب 2 مارس بصفاقس سكك الحديد الصفاقسي-جندوبة الرياضية
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين اولمبيك مدنين-جمعية جربة
Publié le:2017-03-03 15:56:25
Par:Lotfi Lounissi (Tunisia ) Par Mobile
Sur: البريكي: تعيينات مشبوهة بتعليمات من رئاسة الجمهورية