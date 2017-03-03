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Sport

بطولة الرابطة المحترفة الاولى - برنامج مباريات الجولة الثالثة

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و المقررة يوم الاحد 5 مارس الجاري:
الملعب الاولمبي برادس (س 15 و 15 دق) الترجي الرياضي-اتحاد بن قردان

الملعب الاولمبي بسوسة (س 16) النجم الساحلي-النادي الافريقي

ملعب المتلوي (س 14 و 30 دق) نجم المتلوي-النادي الصفاقسي



Publié le:2017-03-03 15:44:56

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