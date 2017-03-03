اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تندد بالاعتداءات على الحكام وعلى الأخلاق الحميدة

Vendredi 03 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 13:08:42

- اعربت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية على إثر ما عرفته مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي في اطار الجولة الثانية من بطولة مجموعة التتويج ضمن الرابطة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم من مظاهر تجاوز للميثاق الرياضي عن شجبها لكل التصرفات المارقة عن إطار الروح الرياضية والقيم الأولمبية ورفضها القطعي تبرير العنف بكافة أشكاله كان مصدره.ونددت اللجنة في بيان لها ب"الاعتداءات على الحكام وعلى الأخلاق الحميدة مهما كان سببها وبسلوك بعض المسؤولين غير العابئين بالرسالة التربوية المحمولة عليهم تجاه المجتمع والشباب على وجه الخصوص " حسب ما جاء في البلاغ.واستنكرت اللجنة الوطنية الاولمبية "كل التصريحات المبطنة للنعرة الجهوية البغيضة والتصرفات الهجينة التي غزت ملاعبنا وأصبحت تهدّد النظام العام" مطالبة حكماء الجمعيات المعنية بإبعاد كل مسؤول متطرف سلوكيا من دفة التسيير حماية للرياضة التونسية والسلم الأجتماعي والأخلاق العامة".ودعا البيان جميع الهياكل ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حدّ لجميع أشكال العنف اللفظي والمادي ومحيطها ومعالجة أسبابه من خلال إصلاح المشهد الرياضي بصفة جذرية وخاصة رياضة كرة القدم واهابت بجميع مكونات الأسرة الرياضية التونسية من مسيرين ولاعبين وإطارات فنية وحكام للالتزام بالمثل الأولمبية من أجل منافسة شريفة ونزيهة في كنف احترام المواثيق والقوانين.وبينت اللجنة أن الرياضة ليست مجرد تنافس من أجل تحقيق النتيجة مهما كانت السبل بل هي وسيلة لمغالبة الذات ومدرسة للحياة مؤكدة الحرص على العمل من أجل إعداد ميثاق شرف العاملين في الحقل الرياضي والمتعاملين معه.ر/مر/ص.زهو