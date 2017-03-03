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Tribune

الا يوجد رجل رشيد ؟؟

Vendredi 03 Mars 2017

بقلم الاستاذ بولبابه سالم

سوسة ليست رضا شرف الدين و صفاقس ليست المنصف خماخم .. ما وصلت اليه العلاقة بين النادي الصفاقسي و النجم الساحلي يدعو الى الحيرة و الخوف معا ، لا يمكن ان يصل التنافس الرياضي الى اثارة الحساسيات الجهوية و السقوط الاخلاقي المقرف و منع مسؤولي النجم ن دخول ملعب الطيب المهيري . ما اتاه السيد منصف خماخم تجاه الحكم غير مقبول و لا يمكن تفسيره ، كما نتساءل كيف مرر رازي القنزوعي تصريحا مشينا للحكم (وهو مسجل ) فلا يمكن تمرير كل ما يصور خاصة اذا تضمن كلاما جارحا يخرج عن السلوك الرياضي فقد عودنا رازي بالكياسة و الرزانة لكن يبدو انه بحث عن الاثارة .

طبعا يتحمل رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين و اعضاده المسؤولية ايضا لانهم بدؤوا باساءة معاملة مسؤولي النادي الصفاقسي و منعهم من دخول الملعب الاولمبي بسوسة قبل اسبوعين .. قد يكون الامر فعل و رد فعل ليثبت كل منهما لجماهير فريقه غيرته على ناديه ، لكن الاخطر ان يكون كل منهما ناطقا باسم المدينة التي ينتمي لها فصارت صفاقس هي المنصف خماخم ، و سوسة هي رضا شرف الدين .. هذا الامر مرفوض لاننا نعيش زمن الاحتراف و النادي الصفاقسي ليس صفاقس و يضم لاعبين من مختلف الجهات و اجانب كما ان النجم الساحلي ليس سوسة لنفس الاسباب ، كلاهما فريق رياضي له انصاره في مناطق عديدة و المدينتان اكبر من فريق كرة قدم ، فكفى استثمارا للنعرات الجهوية لاسباب يعلمهاالقاصي و الداني .


المسؤول الذي ينزل الى مستوى محب الفيراج لا يصلح ان يكون مسؤولا ، ما اتاه مسؤولو النجم في سوسة مخجل و كنت اتمنى ان تترفع هيئة النادي الصفاقسي عن المعاملة بالمثل لكن المنصف خماخم اصر على النزول الى ما دون القاع.

لكني اتساءل ، اين العقلاء و المؤثرين في الفريقين ؟ لماذا غاب صوت العقل ؟ الا يوجد رجل رشيد لاصلاح ذات البين بين فريقين عريقين اصحاب تاريخ مشرف ؟ اين السلطة و وزيرة الرياضة مما يحدث ؟ اين الحكومة و الاحزاب السياسية ؟ هل ينتظرون وقوع الكارثة ليتحركوا ؟

Publié le:2017-03-03 10:23:40

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2 de 2 commentaires pour l'article 139260

Abstract1  (Tunisia)  |Vendredi 03 Mars 2017 à 10h 52m |           
شيء مؤسف بلاد ما يعطيو منصب كان للبغل و خوه، فقط لأنو عندو فلوس في مكتوبو. أما الكفاءة و الأخلاق ما يسئل عليهم حد، أبدا من راس البلاد حتى لساقها.

Sami Jarrar  (Tunisia)  |Vendredi 03 Mars 2017 à 10h 38m |           
نصية للأولياء: لا ترسلوا أبناءكم للنوادي حتى يصبحوا "كوارجية" لأنكم ستسلمونهم لمثل ذلكم المسؤولين عن رياضة كرة القدم الذين سيتعلمون منهم ما لا ترضون به لابناءكم. فخذوا حذركم ولا تتركوا أبناءكم في أيادي غير آمنة اخلاقيا



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