شهيد البلفدير

Vendredi 03 Mars 2017

من فجع هذه بولدها، ردُّوا ولدها إليها

عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ،لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا





Publié le:2017-03-03 09:56:59

تونس تسبح في بحر العبث واللامبالاة حيث يتملص كل من موقعه الذي لا يعرفه الا عند قبض الشهرية. يومها فقط يعرف أنّ بعهدته عمل يقدمه للمجموعة الوطنية ولهذه البلاد. في تونس فقط يذنب المذنب ولا يستقيل رغم كل الافاعيل بل قد تجده بعد أيام في منصب أرقى و بين يديه أختام و امضاءات وهلمّ جرا. التمساح " الشهيد" الذي قتل عبثا و لهوا لم يعثروا على جثته في مرتفعات سمامة أو الشعانبيأين ينشط الارهاب و لم يجدوه حذو حانة أين يتعالى السباب و يشتد العراك والمشاكسة أو في مكان مهجور أين يتكدس المزطولون والحشاشون و اهل الريبة. قتل المسكين في عقر حوضه في حديقة كانت يوما ما غنّاء وملتجأطبيعيا من تراكم الضوضاء والزحام في قلب تونس العاصمة.هذه بهيمة تسبّح الى خالقها رغم شراستها وهذه أسلاك و حواجز مدروسة تمنع الناس عنها وتمنعنا من الوقوع ضحية بين أنيابها و لكن الحضارة لم تنتبه لجيل حاد عن المدنية بكل مظاهرها فنقر التمساح المسكين حجر ضخم أرداه قتيلا في أغرب أمثلة الخراب والدمار و الثبور. يفترضوا أن يكونوا صبية أرادوا خلق الحدث وقد يكونون كهولا بعقول الصبية اذ أراد بعضهم يوما سرقة غزال من البلفدير ليكون لحمه مرافقا لمشروباتهم الكحولية. كل هذا يحدث دون زطلة في انتظار قانون قد يصدر بين عشية وضحاها اذا لم يتعظ النواب المنادون بالمدنية من العبث الذي صار يعيشه المواطن الكريم في بلده. مات المغدور وستفتقده الحيوانات الاخرى التي باتت تتوجس خيفة من كل زائر رغم الأقفاص والأحواض ففي تونس على مراد الله أشرار فاتكة بالإنسان والحيوان و المكان والزمان ، يتيهون في فضاءاتنا دون رادع ولا رقيب.لم يكن هذا العمل المشين من مخرجات ثورة الحرية الكرامة ولا من مخلفاتها بل هو تلك النفس الشريرة ذات النزعة الأنانية المفرطة التي زرعت في معاهد و مدارس و أحياء تونس أواخر القرن الماضي وامتدت ثم تفرعت لتنتج جيلا بأسره قلب الموازين على أهل السياسة وعلى النخبة وعلى العقلاء فصار كلامهم نشازا و تخلفا وطريقتهم قديمة ومغايرة للنهج الحداثي التقدمي. هكذا أضحت كرة القدم في بلادنا مقذوفات و "نقرات" و عراك وهكذا صارت أسواقنا نشل وسباب وشتيمة فأين ذهب التعلم بالكفاءات و سبل تطوير التعلم والتعليم في هذا الوطن التي صرفت عليها من اموال الدولة والقروض العالمية الشيء الكثير واستدعي اليها عباقرة اليسار المأدلج لتطوير البرامج و التكوين المواكب للحضارة والعولمة.مات المسكين ولن يجد من يعلو صوته طالبا الثأر فيعبث لسانه "... يا سفاح يا قتّال التمساح" لن تظهر عائلته على التلفاز في برنامج "لاباس" ولن يستدعى العساس لأنه أمر اعتيادي في ذهن العابثين بالوطن وبسمعته. آه لو اطّلع على ما قيل في هذا الأمر قبل أن تظهر برجيت باردو وجمعيات الرفق بالحيوان التي يشتد لها التعصب عن اهل الحداثة المزعومة. عن ابن مسعود رضي عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته،فرأينا حُمَّرَةً معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت ترفرف على رأس رسول الله ورأس أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم فقال:"". و عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"".و أختم بعمل مأثور يذكّر في مثل حادثة البلفدير الأليمة، اذ روي عن سعيد بن جبير قال : مرّ ابن عمر بفتيان من قريشقد نصبوا طيراً وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، قال ابن عمر من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا،إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،