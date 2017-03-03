أتلتيكو مدريد يوضح تفاصيل إصابة توريس

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 07:58:51

- أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل الإصابة المروعة التي تعرض لها فرناندو توريس مهاجم الفريق خلال مباراة ديبورتيفو لاكورونيا، التي انتهت بالتعادل 1/1 مساء الخميس في الجولة 25 من الليجا.وقال النادي الإسباني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن توريس استعاد الوعي، وحالته استقرت تمامًا، ولكنه سيقضي الليلة في المستشفى، وسيجري صباح الجمعة فحوصات طبية متقدمة.كما أشار النادي المدريدي أيضًا إلى أن مهاجمه المخضرم تعرض لكدمة قوية في الجمجمة وعنق الرقبة.وكان توريس غادر الملعب بسبب هذه الإصابة بعد اصطدام عنيف بلاعب ديبورتيفو لاكورونيا، مما استدعى لنقله إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف بملعب "ريازور".