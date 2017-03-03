Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Agmal-Al-Moktatfat  
Sport

أتلتيكو مدريد يوضح تفاصيل إصابة توريس

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل الإصابة المروعة التي تعرض لها فرناندو توريس مهاجم الفريق خلال مباراة ديبورتيفو لاكورونيا، التي انتهت بالتعادل 1/1 مساء الخميس في الجولة 25 من الليجا.

وقال النادي الإسباني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن توريس استعاد الوعي، وحالته استقرت تمامًا، ولكنه سيقضي الليلة في المستشفى، وسيجري صباح الجمعة فحوصات طبية متقدمة.

كما أشار النادي المدريدي أيضًا إلى أن مهاجمه المخضرم تعرض لكدمة قوية في الجمجمة وعنق الرقبة.

وكان توريس غادر الملعب بسبب هذه الإصابة بعد اصطدام عنيف بلاعب ديبورتيفو لاكورونيا، مما استدعى لنقله إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف بملعب "ريازور".



Publié le:2017-03-03 07:58:51

festival-3859766560f16da9272879dc90ac29dc-2017-03-03 07:58:51
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139254



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13392,6

  • (01/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42924 DT        1$ =2,30660 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/03)   231,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139254 771|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires