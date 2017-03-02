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Sport

إحالة ملف رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم على لجنة التأديب والروح الرياضية

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم الخميس 2 مارس 2017 إحالة ملف رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم على لجنة التأديب والروح الرياضية بالمكتب الجامعي بسبب دخوله إلى أرضية الميدان أثناء اللعب وتهجمه على الحكم المساعد والقيام بتصرفات غير أخلاقية اثر انتهاء الشوط.

كما قررت الرابطة استدعاء الكاتب العام للنادي للصفاقسي لتوضيح أسباب عدم دخول جماهير النجم الساحلي إلى الملعب إضافة إلى تسليط خطية مالية ضد جماهير النادي الصفاقسي 2000 دينار بسبب العود لرمي الشماريخ.و استدعاء لاعب النجم الساحلي خليل بانغورا بسبب رميه للمقذوفات تجاه جماهير النادي الصفاقسي.

وبخصوص مباراة الدربي قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم معاقبة جماهير الترجي الرياضي التونسي بـ2000 دينار خطية مالية بسبب العود في رمي الشماريخ، و استدعاء لاعب النادي الافريقي مختار بلخيثر للمثول امام مكتب الرابطة
إضافة إلى استدعاء لاعب الترجي التونسي فخر الدين بن يوسف للمثول امام المكتب في الاجتماع القادم لمكتب الرابطة و بدلك يمكن للاعبين المدعوين المشاركة مع فرقهم في الجولة الثالثة يوم الأحد القادم .



Publié le:2017-03-02 22:29:39

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