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Sport

رابطة ابطال الإفريقيا (الدور ال16/ذهاب):التونسي يوسف السرايري يدير لقاء اتحاد الجزائر-أر سي كاديوغو البوركينابي

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - عينت الكنفديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) طاقما تحكيميا تونسيا بقيادة حكم الساحة يوسف السرايري لإدارة لقاء اتحاد الجزائر و أر سي كاديوغو البوركيني المقرر يوم السبت 12 مارس الجاري بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر) لحساب ذهاب الدور السادس عشر لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية حسب ما أعلنت عنه يوم الخميس الهيئة القارية للعبة. وسيساعد السرايري في ادارة المباراة مواطنيه أنور هميلة وحسن عبد العالي.

وستدور مباراة الإياب يوم السبت 18 مارس الجاري بملعب 4 اوت بواغادوغو تحت إشراف طاقم تحكيمي مالي بقيادة ماحامادو كايتا وبمساعدة أداما صديقي و بابا يومبوليبا.
وكان اتحاد الجزائر الذي خاض نهائي نسخة 2015 قد اعفي من الدور الأول للمنافسة بينما تأهل كاديوغو على حساب الشياطين الحمر للكونغو (3-0, 0-1).
ر/حسني/امين



Publié le:2017-03-02 20:06:33

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