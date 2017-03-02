الجمعية التونسية لحكام كرة القدم تستنكر الاعتداءات والتصرفات المشينة لرئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 17:40:18

- دعت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم جميع الحكام الى حمل الشارة الحمراء في مباريات الجولة القادمة للرابطتين الاولى والثانية تنديدا بالاحداث الاخيرة في مختلف ملاعب الجمهورية وخاصة ما جرى بملعب الطيب المهيري (مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي) امس الاربعاء من اعتداءات لا اخلاقية وتصرفات مشينة من قبل رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم ضد طاقم تحكيم المباراة معبرة عن تضامنها الكامل مع منظوريها.وطالبت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم في بلاغ لها تحصلت "وات" على نسخة منه الادارة الوطنية للتحكيم الى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه حماية منظوريها والكف عن انتهاج سياسة الصمت مع دعوة المكتب الجامعي الى فتح ملف التحكيم بكل جدية ومسؤولية مع مختلف الاطراف المعنية والمتداخلة في اللعبة" داعية اياه الى "تنقية الاجواء والعمل على بعث مناخ الثقة بين مختلف مكونات كرة القدم".وانهت الجمعية بلاغها موجهة الدعوة الى وزارة شؤون الشباب والرياضة "الى التحرك والتعاون لايجاد الحلول الكفيلة بالتصدي لظاهرة العنف بالملاعب".وكان رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم قد صرح في برنامج الاربعاء الرياضي على القناة الوطنية الأولى إنّ أداء مساعد الحكم في مباراة الكلاسيكو التي جمعت فريقه بالنجم الرياضي الساحلي أمس كان متذبذبا معترفا في ذات الوقت بقيامه بعملية لا اخلاقية ضد الحكم المساعد مكرم السافي.وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكم محمد سعيد الكردي دوّن على ورقة المباراة أنّ منصف خماخم قام بحركة غير أخلاقية تجاهه.ر/حسني/امين