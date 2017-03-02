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Sport

برشلونة: المدرب انريكي يعلن مغدرته الفريق نهاية الموسم الجاري

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي رحيله عن النادي الكتالوني نهاية الموسم الحالي والذي يتزامن مع نهاية عقده الذي بدأ في 2014.

وكشف إنريكي - في مؤتمر صحفي بعد فوز فريقه 6-1 على سبورتنغ خيخون في الليغا مساء أمس الأربعاء- أنه لن يجدد عقده مع النادي. وتوجه المدرب بالشكر للنادي لمنحه الفرصة لقيادة الفريق الأول لثلاثة مواسم.. وقال إنريكي "لقد فكرت في ذلك كثيرا.
وأنا أثق في طريقة تفكيري".
وقاد إنريكي ''البرصا'' حتى الآن للفوز بثماني بطولات بينها البطولة الإسبانية مرتين ورابطة أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس الملك مرتين.
ر/هس



Publié le:2017-03-02 11:34:27

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