برشلونة: المدرب انريكي يعلن مغدرته الفريق نهاية الموسم الجاري

وكشف إنريكي - في مؤتمر صحفي بعد فوز فريقه 6-1 على سبورتنغ خيخون في الليغا مساء أمس الأربعاء- أنه لن يجدد عقده مع النادي. وتوجه المدرب بالشكر للنادي لمنحه الفرصة لقيادة الفريق الأول لثلاثة مواسم.. وقال إنريكي "لقد فكرت في ذلك كثيرا.
وأنا أثق في طريقة تفكيري".
وقاد إنريكي ''البرصا'' حتى الآن للفوز بثماني بطولات بينها البطولة الإسبانية مرتين ورابطة أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس الملك مرتين.
ر/هس
Publié le:2017-03-02 11:34:27
Par:Med Maaloul (Germany )
Sur:المنصف خماخم : نقرت مؤخرة مساعد الحكم بطلب منه ... فتحصلت على ضربة جزاء